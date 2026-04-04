職業運動員奪冠 中小學生最嚮往職涯大洗牌

中學生最嚮往職涯大洗牌。（國語日報提供）

今天兒童節，國語日報公布2026「兒少大未來」職業探索問卷調查發現，職業運動員再度成為小學生最嚮往職業，中學生更從去年的第8名躍升為第1名；另一方面，「教師」首度進入小學生最不喜歡職業前10名，也連續兩年入列中學生不喜歡職業榜，反映教育職場形象變化。

yes123求職網發言人楊宗斌分析指出，一方面是在AI人工智慧的浪潮下，帶動白領高薪工作就業導向，另一方面則是藍領技術導向，不看學歷只看實務證照，學生更願意進入民生時尚界或擔任主廚、獸醫。

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該調查於3月5日至25日進行，回收有效樣本1582份，其中小學生1286人、中學生296人。結果顯示，小學生最喜歡職業前3名為職業運動員、電競選手及直播主／網紅／YouTuber；其中網紅相關職業從去年第5名升至第3名。中學生方面，最喜歡職業依序為職業運動員、機械工程師及醫師，顯示科技發展與AI應用趨勢，已影響學生職涯選擇。

值得關注的是，學生對職業的「喜好與排斥」呈現兩極化，醫師同時進入最喜歡與最不喜歡職業前5名，顯示高薪與高壓並存的矛盾印象；農夫與漁夫則持續名列最不受青睞職業前2名，反映學生對高勞力、低薪工作的刻板印象。

此外，今年「教師」職業首度進入小學生不喜歡職業第9名，中學生亦榜上有名。在趨勢變化上，中學生逐漸轉向務實考量，就業穩定性與發展性成為重要因素，例如電競選手跌出最愛前10名，而機械工程師、獸醫等具專業技能的職業則排名上升。

楊宗斌認為，教師成為小學生最不喜歡的職業之一，可能與少子化造成學校縮編，以及流浪教師變多有關，而小學生不喜歡當司機（運輸業駕駛），可能與工時長、賺錢很辛苦的形象有關。

雲林縣石榴國小教師張見芳分析，教師成為小學生不喜歡職業，可能與大環境氛圍有關，使得教師教學熱忱下降；而學生家庭環境對老師觀感影響，以及學生過度接觸網路社群媒體，產生一些不良模仿，造成師生衝突比率變高有關。

小學生最嚮往職涯大洗牌。（國語日報提供）

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