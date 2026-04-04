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    首頁 > 社會

    虎航旅客掌摑空服員 航警上機逮人

    2026/04/04 10:55 記者劉信德／桃園機場報導
    台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件，航警在班機落地後將涉案旅客帶回調查。（Threads用戶sunnyouo.0801授權）

    台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件，航警在班機落地後將涉案旅客帶回調查。（Threads用戶sunnyouo.0801授權）

    台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件。航警在班機落地後將涉案旅客帶回調查，全案依傷害及公然侮辱罪移送偵辦。

    航警局表示，保安警察大隊於4月3日19時許接獲台灣虎航通報，指IT-753航班上有旅客毆打空服員的情事。經查，71歲張姓女旅客稱飛行途中在座位上遭33歲劉姓空服員碰撞，導致其右臉頰及頭部受傷，雙方因此發生爭執，過程中張女當場掌摑劉姓空服員一巴掌。員警到場後，雙方互相提告傷害罪，劉女另提告公然侮辱罪，案件後續移請刑警大隊偵辦。

    根據目擊民眾發文指出，事發當時班機準備降落，機長多次廣播要求乘客繫好安全帶並勿任意走動，但該名婦人仍起身穿鞋。空服員於走道巡查時不慎碰觸婦人，雖立即道歉，並詢問是否需要醫療協助，婦人當下表示「沒那麼嚴重」，但情緒突然失控，開始對空服員大聲咆哮。

    目擊者表示，空服員持續在旁安撫並提供冰袋協助，但婦人情緒愈發激動，不僅將冰袋打落，還出手掌摑另一名空服員，過程被其他乘客拍下。機組人員見狀立即通報機長並請地面航警協助處理。

    台灣虎航回應，當時客艙組員正執行降落前安全檢查，過程中不慎碰觸旅客後已立即致歉，並由客艙事務長再次說明與關懷，但該旅客拒絕醫療協助，且未配合安全指示持續站立，最終更對組員施以暴力。

    虎航表示，公司強調一向以飛安為最高原則，對於滋擾及暴力行為採取零容忍立場，後續將依程序評估是否將該旅客列入拒載名單，並對受影響組員提供關懷與協助。

    事件曝光後引發網友熱議，不少網友留言表示「不配合安全指示已違反民航法規，還動手打人」、「看到警察把人帶走就是舒服」，也有自稱為被打空服員同事的網友表示相當難過，呼籲外界關注機組員執勤安全問題。

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