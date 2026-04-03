杜絕塑膠袋囤貨 花蓮地檢署、調查站聯合稽查

花檢前往大型超市量販店稽查塑膠製品、塑膠袋有無漲價。（花蓮地檢署提供）

受到中東情勢影響，花蓮不少傳統市場攤商已經不再主動提供塑膠袋，清明節連假花蓮地檢署執行聯合訪查 嚴查塑膠製品不法囤積炒作，確保市場交易秩序，發現耐熱袋等部分品項市場缺貨，價格並沒有明顯波動，也提醒市場業者如果發現有盤商囤貨可提供檢舉。

適逢清明節連續假期，為因應行政院穩定物價政策，法務部台灣高等檢察署督導全國各地方檢察署同步啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」之指示，花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬指出，花檢於4月1日召開「查緝民生犯罪聯繫平台會議」。為即時掌握市場動態並防杜不法囤積與哄抬價格情形發生，今天清明連假首日啟動實地聯合訪查行動。

請繼續往下閱讀...

聯合稽查由主任檢察官張家維及專責檢察官，會同法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站、花蓮縣警察局等單位，共同前往轄內連鎖大賣場進行聯合訪查，實地盤點通路塑膠貨品供需現況與價格波動情形。

檢方指出，目前除特定品項如「耐熱袋」及「花袋」確有缺貨情形外，其餘各類塑膠貨品之現場庫存尚屬充足，且販售價格未見明顯異常波動之跡象。訪查團隊亦於現場向商家宣導政府維持物價穩定之政策立場，並提醒業者、消費民眾若發現任何異常囤貨或聯合不合理漲價、散布不實謠言等情事，應即時通報，檢舉專線0800-007007或全國消費者服務專線1950。

花蓮地檢署檢察長陳舒怡重申，若有業者意圖抬高交易價格，囤積物品且無正當理由不應市銷售，或是涉及不當聯合行為、散布不實資訊等，將可能涉犯刑法、公平交易法、社會秩序維護法等相關法律規定，將秉持行政與刑事雙管齊下原則，如調查涉及行政罰，將移請目的事業主管機關依法裁處；若發覺涉有刑事不法情事，也將立即發動犯罪偵查，嚴查速辦。

花蓮地檢署、調查局聯合稽查，前往花蓮大宗五金大賣場訪查價格，發現有耐熱袋、花袋缺貨。（花蓮地檢署提供）

花蓮地檢署、調查局聯合稽查，前往花蓮大賣場訪查價格，發現有耐熱袋、花袋缺貨。（花蓮地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法