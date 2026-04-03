澎湖觀光旺季尚未到 躺路中、裸跑、亂踢機車通通來

西衛中段男子橫躺馬路中央，導致路過車輛駕駛受驚。（澎湖交通觀察日誌提供）

澎湖觀光旺季尚未起跑，就傳出一堆亂象。根據《澎湖交通觀察日誌》提供，西衛路口2日深夜「猴子」出沒，不僅成為路霸，直接躺在路中央阻車，還上演深夜裸奔鬧劇，馬公警分局針對阻車行為，全案依刑法公共危險罪函送及依違反道路交通管理處理條例告發，並追查裸奔男子出面說明。無獨有偶，馬公市區一排機車無故遭人推倒。

馬公警分局調查指出，4月2日深夜1時13分許，民眾報案全家超商衛中店（馬公市西衛里133號）前，有民眾躺在路中間致生往來危險，經警方4月3日主動查訪周邊商家住戶及調閱監視器畫面，掌握陳姓嫌疑人（92年次），通知陳姓嫌疑人已到所說明，惟辯稱係因酒後不勝酒力，故做出該行為。

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另外本案違規行為，依違反道路交通管理處理條例78條1項4款告發。有關陳民脫序之行為，全案依刑法185條公共危險罪函送偵查隊偵辦。至於全案衍生出另一名男子裸奔案，警方也根據錄影內容，全力釐清男子身份資料。

無獨有偶的是4月3日上午6時20分許，馬公市重慶街往北右轉中興路，警方接獲民眾報案，稱有人沿路推倒路邊停放的機車。警方到場時見數部機車遭人推倒，沿路巡視見一名男子（73年次）渾身酒氣遂向前盤查，經詢問得知該男喝醉後從麥當勞大樓沿光明路向東左轉至重慶街向北，後續再右轉中興路，並且在重慶街及中興路上將路邊停放的數部機車推倒（目前統計約10部），該男表示上述行為因酒後心情不佳致犯案，犯案情節坦承不諱。

男子深夜西衛裸奔，讓路過人車不知所措。（澎湖交通觀察日誌提供）

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