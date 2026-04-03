為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖觀光旺季尚未到 躺路中、裸跑、亂踢機車通通來

    2026/04/03 15:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    西衛中段男子橫躺馬路中央，導致路過車輛駕駛受驚。（澎湖交通觀察日誌提供）

    西衛中段男子橫躺馬路中央，導致路過車輛駕駛受驚。（澎湖交通觀察日誌提供）

    澎湖觀光旺季尚未起跑，就傳出一堆亂象。根據《澎湖交通觀察日誌》提供，西衛路口2日深夜「猴子」出沒，不僅成為路霸，直接躺在路中央阻車，還上演深夜裸奔鬧劇，馬公警分局針對阻車行為，全案依刑法公共危險罪函送及依違反道路交通管理處理條例告發，並追查裸奔男子出面說明。無獨有偶，馬公市區一排機車無故遭人推倒。

    馬公警分局調查指出，4月2日深夜1時13分許，民眾報案全家超商衛中店（馬公市西衛里133號）前，有民眾躺在路中間致生往來危險，經警方4月3日主動查訪周邊商家住戶及調閱監視器畫面，掌握陳姓嫌疑人（92年次），通知陳姓嫌疑人已到所說明，惟辯稱係因酒後不勝酒力，故做出該行為。

    另外本案違規行為，依違反道路交通管理處理條例78條1項4款告發。有關陳民脫序之行為，全案依刑法185條公共危險罪函送偵查隊偵辦。至於全案衍生出另一名男子裸奔案，警方也根據錄影內容，全力釐清男子身份資料。

    無獨有偶的是4月3日上午6時20分許，馬公市重慶街往北右轉中興路，警方接獲民眾報案，稱有人沿路推倒路邊停放的機車。警方到場時見數部機車遭人推倒，沿路巡視見一名男子（73年次）渾身酒氣遂向前盤查，經詢問得知該男喝醉後從麥當勞大樓沿光明路向東左轉至重慶街向北，後續再右轉中興路，並且在重慶街及中興路上將路邊停放的數部機車推倒（目前統計約10部），該男表示上述行為因酒後心情不佳致犯案，犯案情節坦承不諱。

    男子深夜西衛裸奔，讓路過人車不知所措。（澎湖交通觀察日誌提供）

    男子深夜西衛裸奔，讓路過人車不知所措。（澎湖交通觀察日誌提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播