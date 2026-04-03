清明連假第1天 澎湖查緝民生犯罪聯繫平台團隊稽查囤積哄抬

澎湖地檢署查緝民生犯罪聯繫平台團隊，前往北辰市場查察物價。（澎湖地檢署提供）

有鑑於澎湖地區在清明連假期間湧入大量返鄉民眾及觀光客，為避免不肖業者利用民生需求大增的機會，藉機囤積居奇、哄抬物價。澎湖地檢署檢察長吳怡明指派主任檢察官陳書郁，督同查緝團隊第3次稽查盤商及攤商展現查緝團隊打擊不法囤積與哄抬行為之決心。

查察囤積哄抬無假期，清明連假第1天，澎湖查緝民生犯罪聯繫平台團隊進行第3次聯合稽查，針對清明節重要物資與塑膠製品，強化稽查盤商及市場攤商，杜絕不法囤積及哄抬價格，讓民眾安心過節。

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澎湖地檢署與澎湖縣政府、警察局及調查站組成聯合稽查團隊，分別於3月30日、4月1日，分別稽查轄區內10家在地供應商及中大盤商，團隊分析前2次稽查之資訊，今（3）日再次前往澎湖縣最大的傳統市場北辰市場，向販賣各種生鮮、食品之9家攤商進行走訪，並前往5家供應商及盤商進行稽查。目前市場並無搶購重要民生必需品、塑膠製品之現象，或造成民眾恐慌等情形。查緝團隊後續將持續掌握市況以及價格，以防範有心廠商囤積居奇及非法哄抬物價。

澎湖地檢署呼籲業者及通路應秉持社會責任，切勿利用連假需求增加、資訊不透明或民眾恐慌心理，惡意囤積物資及哄抬物價，因貪圖小利而誤觸法網。同時鼓勵社會大眾若發現業者有囤積物資或惡意哄抬物價之具體情事，撥打0800-007007專線進行檢舉，如查證確有違反刑事法律，澎湖地檢署必嚴查速辦、絕不寬貸。

澎湖地檢署查緝民生犯罪聯繫平台，清明連假不休息。（澎湖地檢署提供）

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