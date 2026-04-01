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    首頁 > 社會

    母臨終子女才現身 姪子受託辦後事遭控侵吞75萬遺產

    2026/04/01 09:21 記者顏宏駿／彰化報導
    媽臨終子女不管事，託付姪子辦後事。子女事後告姪子侵站，法院判返還61萬。（資料照）

    媽臨終子女不管事，託付姪子辦後事。子女事後告姪子侵站，法院判返還61萬。（資料照）

    家住彰化的陳母（冠夫姓）生前臥病都靠姪子劉男照顧，其子女都長年在外，直到母親即將撒手人寰時才出現，母親生前已將其後事和銀行帳戶都託付給自己的姪子劉男，不料後事辦完，陳家大兒子、二女兒對劉男興師問罪，他們發現母親帳戶留有129萬3300元的遺產，要求劉男（即表哥）交出支付喪葬費後剩下的的遺產75萬1900元遭拒絕，劉男稱，姑姑口頭約定由他處理她喪葬、對年拜拜、8-9年後的撿骨、神明牌位、公證遺囑等事宜，剩下的部分要交給三兒子。

    法官認為，此訴訟雖由大兒子與二女兒提出，但三子仍有繼承權應列為原告之一，三子站在表哥這邊，最後判決，被告應付給原告等三人61萬0861元。

    判決書指出，陳母共有二子、一女，大兒子與二女兒認為表哥劉男侵吞媽媽的遺產，雖然媽媽臨終前把後事全部交待給表哥，但依法他們仍具有繼承權，他們發現表哥先後從媽媽的帳戶提領129萬3300元，但表哥用在喪葬費和棺木費，剩餘仍有75萬1900元，此為媽媽之遺產，經他們多次索討，表哥拒不償還。

    劉男說，姑姑生前交待他辦理後事，他已如數給付禮儀社、棺木廠商，這些都用姑姑的壽險給付30萬支付，並無剩餘，他另從戶頭領得68萬，係為辦理姑姑身後事、遺囑執行事項而提領。

    法官進一步問所謂遺矚執行項有哪些？劉男說，包括遺產稅申報、牌位刻子等支出共計6萬9139元。

    法官表示，被告所領的68萬原應原告所繼承，扣掉被扣支付的遺矚執行事項6萬9139元，被告應付給原告61萬861元。

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