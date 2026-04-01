擔任榮譽觀護人逾30年 法務部增列62位表揚

法務部今年新增列62位名服務逾30年的榮譽觀護人，次長黃謀信也特別感謝這些夥伴長期以來暖心守護，並致贈感謝狀。（記者吳昇儒翻攝）

法務部昨日舉行績優榮譽觀護人及服務年資達30週年榮譽觀護人表揚活動，由次長黃謀信代表頒獎，感謝受獎代表及全體榮譽觀護人對司法保護業務的支持與付出。黃謀信指出，今年也新增列62位服務逾30年的榮譽觀護人，特別感謝這些夥伴長期以來暖心守護的熱忱，並致贈感謝狀。

黃謀信表示，部長鄭銘謙上任來致力推動柔性司法，認為司法不僅是制裁與懲罰，更具有教育、輔導與修復的功能，由保護司整合各項司法保護資源，為更生人及馨生人提供多元的支持與協助，同時結合榮譽觀護人的力量，協助各地檢署輔導受保護管束人，適時提供生活、就業、家庭各面向所需的關懷與支持。

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而榮譽觀護人可以幫助弱勢更生人重新站穩腳步，重返正途，是推動溫暖有感柔性司法不可或缺的重要力量。且榮譽觀護人不計報酬，無怨無悔地付出，是司法保護溫度最具體的展現，以柔性關懷引導個案改過向善，讓他們感受社會的接納與溫暖，進而降低再犯風險，讓更多人重新回歸正途。

法務部指出，此次表揚績優榮譽觀護人共有89位，由各地檢署推派21位代表前來本部接受表揚，受表揚之績優榮譽觀護人代表分別為乃守志、王忠正、王琮欽、吳成宗、吳妤姍、吳振邦、何文成、林彩紋、林宏程、洪良鑑、張坤智、許精輝、陳文恭、陳文彬、陳楓霖、黃忠賢、游麗玉、慈復華、蔡育珊、蘇德興、饒智元等榮譽觀護人。另也新增62名年資達30年榮譽觀護人，特別感謝他們長期以來暖心守護的熱忱，並致贈感謝狀，表達法務部最崇高的敬意。

法務部今年新增列62位名服務逾30年的榮譽觀護人，次長黃謀信也特別感謝這些夥伴長期以來暖心守護，並致贈感謝狀。（記者吳昇儒翻攝）

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