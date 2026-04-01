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    清明祭祀需求大！保三警破獲彰化私酒廠 阻3千公升劣品入市

    2026/04/01 09:19 記者張軒哲／台中報導
    保三總隊於彰化縣民宅破獲私釀酒廠。（保三總隊提供）

    保三總隊於彰化縣民宅破獲私釀酒廠。（保三總隊提供）

    適逢清明祭祀旺季，保安警察第三總隊第一大隊台中偵查分隊日前接獲情資，指稱有不法分子利用清明祭祀用酒需求量大之際，私設工廠釀造米酒非法牟利，於彰化縣一處民宅破獲大型私酒分裝據點，破獲市價約百萬元米酒成品與原料等，將主嫌59歲鐘女依違反《菸酒管理法》移送偵辦。

    保三總隊台中偵查分隊今日指出，經蒐證後，於前日會同彰化縣政府財政處展開聯合稽查，至彰化縣溪州鄉一處偏僻民宅破獲大型私酒分裝據點，現場環境簡陋且缺乏衛生規範，鐘女正非法釀造，見警方到來，驚慌失措，現場查扣私製米酒成品共計1712公升（約2853瓶）、私酒半成品共計1650公升（約2750瓶）及私釀製酒原料及設備各1批，初估市值約百萬元。

    保三總隊指出，私釀米酒多以不明成分發酵，未經合法檢驗程序，飲用後可能對肝、腎功能造成嚴重損害，甚至引發中毒。由於清明節將至，不法分子企圖將該批劣質酒混入傳統市場或鄰里私下販售，所幸及時攔截，避免大量不明劣酒流入市面危害國人健康。

    全案訊後將依違反《菸酒管理法》移由彰化縣政府財政處依法辦理裁處與扣押，保三總隊提醒民眾，購買酒類時應選擇具備完整標示、信譽良好之合法通路，切勿購買「無成分說明」、「來源不明」或「價格顯低於市場行情」之酒品，若民眾發現可疑私釀工廠，請向警方或相關局處檢舉。

    ☆飲酒過量 有害健康☆

    保三總隊查獲私釀米酒，以塑膠桶分裝。（保三總隊提供）

    保三總隊查獲私釀米酒，以塑膠桶分裝。（保三總隊提供）

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