千萬超跑也難逃！中壢警封路攔檢一夜扣12車 藍寶堅尼休旅被扣牌

中壢警封路攔檢一夜扣12車，藍寶堅尼休旅遭扣牌。（記者李容萍翻攝）

桃園市警察局中壢警分局保障市民交通安全並強力打擊高風險違規行為，於28日凌晨展開大規模「封閉式路檢」專案。警方採「請君入甕」戰術全面攔查，兩小時內共取締14件重大違規，查扣12輛車，包括一名男子無照駕駛千萬藍寶堅尼（Lamborghini）超跑休旅車，當場遭扣牌並移置保管車輛，展現警方不分車種、依法究辦的執法決心。

中壢警分局交通組警務員許美雲今（31）日指出，此次勤務於28日凌晨0時至2時執行，針對轄區要道進行封鎖式攔查。在受檢車輛中，一輛市值高達千萬元的藍寶堅尼超跑休旅車格外引人注目，經查該名駕駛竟為「無照駕駛」，警方當場依規定開單告發，並對該車執行吊扣牌照及移置保管處分。

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經統計，本次行動合計查獲各類違規14件，包含酒後駕車3件（依法移送並扣車扣牌）。無照駕駛9件（含2件未成年個案）。其餘交通違規2件。警方現場共計查扣12輛違規汽機車，有效攔阻高風險車輛繼續行駛於道路。

依據道路交通管理處罰條例修法後規定，無照駕駛初犯即處以1萬8000元至6萬元罰鍰，並吊扣牌照3個月，車主也要負連帶責任，承擔與駕駛人相同罰鍰，若為累犯罰鍰、吊扣期限均再加重，每次罰鍰將加重1萬2000元且「無上限」，吊扣牌照期限更延長至1年。此外，酒後駕車除處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣牌照、駕照；如酒測值超過標準或肇事者，另涉刑法公共危險罪。

中壢分局長林鼎泰呼籲民眾酒後切勿駕車，應多利用代駕或其他替代運具，切勿心存僥倖，以免造成生命、財產及家庭的嚴重損失。根據統計，今年度中壢地區無照駕駛事故較去年同期減少123件，降幅達32.45％，顯示強勢執法與宣導已初步見效。然而，酒駕受傷人數仍有增加趨勢，警方將持續針對酒駕行為進行全面壓制，不論身分或車種，凡違規者絕不寬貸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中壢警封路展開大規模「封閉式路檢」專案。（記者李容萍翻攝）

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