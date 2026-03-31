黑心業者在月世界棄置垃圾 起訴15人聲請沒收6548萬元

環檢警調聯手，查獲不肖業者租用倉庫堆置廢棄物，還為了省處理費，將大批垃圾趁機到到高雄市月世界風景區，如今起訴15人、聲請沒收6500多萬元。（環管署提供）

高雄市知名地景「月世界」風景區遭黑心業者侑鴻環保科技公司亂倒垃圾，環境部環境管理署聯手檢警調及地方環保局一舉抓獲，如今橋頭地檢署偵查終結，共起訴15人、其中4人羈押禁見，並聲請沒收犯罪所得包含垃圾處理費及清除費共6548萬多元，犯罪工具也一併沒收。

環管署今（31日）表示，高雄市有石灰岩惡地地形聞名的月世界風景區山坡地邊坡，在去年11月陸續遭棄置垃圾並發出惡臭，橋頭地方檢察署成立專案小組，聯合環管署、高雄市環保局、高雄市警察局刑事警察大隊、法務部調查局高雄市調查處、警政署保七總隊第3大隊南區中隊等合作，去年11月查獲侑鴻環保科技公司以合法廢棄物清除業者身分，從事任意棄置行為。

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如今橋頭地檢署偵查終結共起訴15人，其中4人羈押禁見中，聲請沒收本案犯罪所得包含節省垃圾處理費用4665萬多元及垃圾清除費用1883萬元，犯罪工具包含多輛運輸車輛及監控用小轎車一併聲請沒收。

環管署指出，深入追查發現，侑鴻公司因積欠焚化廠垃圾處理費，導致其可進焚化廠的配額不足，為謀求非法處理垃圾的利益，該公司負責人李氏父子2人向不知情的地主租賃廠房並約定僅供倉儲使用，再將廠房提供給外縣市同為廢棄物清除業的勗瑞實業公司及貿毅公司堆置垃圾並依重量收取費用。

但因民眾反映堆置垃圾的廠房散發惡臭，李氏父子為規避環保機關稽查，找人勘查郊區地形，發現月世界風景區入夜後部分山谷產業道路人跡罕至，為避免遭人發現，前往非法傾倒廢棄物時還另由1人駕駛小轎車把風，再以大貨車多趟次密集將垃圾傾倒在月世界的山坡地邊坡，造成上百噸的垃圾山瀑布，嚴重影響當地景觀及環境品質。後經早起民眾通報後，由環檢警調通力合作，循線破獲。

環管署表示，目前生活垃圾的處理方式以焚化為主，將透過清除車輛的行車追蹤系統，以科技執法追蹤分析異常的停頓區域，掌握垃圾清運流向及產源，也呼籲民眾落實垃圾分類及減量，除了可減輕焚化廠垃圾處理負荷，也可回收資源有效再利用。

環檢警調聯手，查獲不肖業者將垃圾堆置於倉庫、還亂倒在高雄月世界風景區，督察人員翻找垃圾追查可疑來源。（環管署提供）

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