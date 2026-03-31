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    「您的客製商品已經到貨」別急著點！ 台南婦險噴1萬6警揭「包裹詐騙」

    2026/03/31 12:10 記者王捷／台南報導
    台南鄭婦接獲假冒「花漾」客製包到貨信件，誘騙點擊連結支付1萬6981元。她急赴派出所求助，警方識破為網路頻傳的釣魚詐騙手法，成功保住存款。（民眾提供）

    台南鄭婦接獲假冒「花漾」客製包到貨信件，誘騙點擊連結支付1萬6981元。她急赴派出所求助，警方識破為網路頻傳的釣魚詐騙手法，成功保住存款。（民眾提供）

    台南一名鄭姓婦人接獲不明郵件，歹徒冒用「花漾公司」誆騙客製包包到貨，要求點擊連結付款，警方替鄭婦保住1萬6000元，提醒也有其他被害者遭「花漾公司」詐騙，請民眾留意這種詐騙模式會更換產品與公司名稱，不要隨意點不明連結。

    鄭婦昨天收到假冒品牌「花漾」電子郵件，標示「您的客製商品已經到貨」，並附偽造訂單明細，金額1萬6981元。歹徒設假客服，誆稱民眾遭盜用身分購買客製包，須點擊連結取消扣款。鄭婦想想自己沒訂購商品，擔心個資外洩與盜刷，親赴派出所尋求查證。

    警員張浚騰與李育成檢視手機郵件與網址，確認為釣魚網站手法。詐騙集團架設逼真訂單查詢系統由假客服引導。一旦民眾驚慌點擊惡意連結或輸入密碼，存款便遭盜領。員警當場向鄭婦解說犯罪模式，並協助封鎖詐騙帳號。

    警方查證時發現，網路上已有網友發文分享遭遇完全相同的詐騙模式。受害民眾同樣收到該品牌客製包到貨通知，假網址能查到訂單資訊，且客服回應大多是以信用問題、帳戶凍結等說法，讓民眾陷入恐慌。警方指出，詐團利用民眾害怕身分遭盜用的恐慌心理發送惡意信件，聽信指示將造成財損，詐團隨時會更換理由，接獲附帶不明網址的郵件或簡訊切勿輕易點擊。防騙首要原則為冷靜應對，建議撥打165反詐騙專線求助查證，以保障自身財產安全。

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