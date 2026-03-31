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    首頁 > 社會

    2男在北捷內大打出手 起因是搭手扶梯插隊起衝突

    2026/03/31 12:02 記者王冠仁／台北報導
    捷警隊將傳喚兩人到案。（資料照）

    捷警隊將傳喚兩人到案。（資料照）

    今天有網友在社群上張貼一段影片，影片中是兩名男子搭乘台北捷運時，在北捷台北車站內的手扶梯上打架。對此，捷運警察隊表示，這兩名男子是因為搭乘手扶梯時，其中一人疑似想插隊引起衝突，兩人雖然被保全人員制止，但事發後就各自離去，警方將追查兩人身分並在近期傳喚到案。

    北市警捷運警察隊在今天早上9時許接獲站務人員通報，聲稱捷運台北車站內手扶梯處，有民眾發生肢體衝突。

    警方初步調查發現，當時是兩名男子站在手扶梯上要前往月台搭車，其中站在後方的男子疑似想往前插隊，前方男子不滿此舉，雙方因而爆發口角並演變成肢體衝突，雙方當場在手扶梯上大打出手。

    警方說，雖然當時站在月台處的保全員見狀上前制止，但保全無權力滯留兩人，這兩名男子事後也各自搭車離去。

    捷警隊目前已經調閱監視器畫面，鎖定兩人身分，近期將傳喚到案，並會依違反社會秩序維護法來偵辦。

    捷警隊呼籲，旅客搭乘捷運務必平心靜氣，遇糾紛時冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容，如發生爭執或危險，可按壓車廂內紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

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