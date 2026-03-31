男騎機車南下桃園大溪掃墓 半路沒油幸運遇警送暖

胡男騎機車南下桃園大溪掃墓，半路沒油拋錨牽車，幸運遇警伸援。（記者鄭淑婷翻攝）

58歲胡姓男子住在台北市大安區，昨（30）日騎機車前往桃園市大溪區佛光山寶塔寺掃墓，因機車油表故障未察覺油快沒了，半途拋錨只能一路牽車，所幸大溪警分局三層派出所員警巡邏經過送「暖」，載著胡男到加油站買油解決燃眉之急。

警方表示，胡男當天上午8點從自家出發，因機車油表故障未察覺油料即將耗盡，10點多行經大溪市區往美山路一段上坡路段時機車突然拋錨，由於人生地不熟，加上該處地勢偏僻、沿途未設加油站，胡男只得獨自牽車緩慢前行。

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三層所員警蔡佳明執行巡邏勤務行經發現，主動上前關心並提供協助，經了解是油料耗盡所致後，隨即聯繫慈湖加油站協助準備容器，並以巡邏車載送胡男前往加油站購油，再返回機車停放處加油。

經補充油料後機車順利發動，胡男得以繼續行程前往掃墓，他對警方即時伸出援手深表感謝，大讚警方熱心為民服務很暖。

大溪警分局分局長徐章哲表示，清明節期間民眾掃墓及出遊活動增加，警方除加強交通疏導，亦主動協助民眾各類突發狀況，也呼籲民眾出門前應確實檢查車輛狀況，包含油量、煞車及各項基本功能，避免途中發生故障影響行程。

胡男騎機車南下桃園大溪掃墓，半路沒油拋錨牽車，幸運遇警伸援。（記者鄭淑婷翻攝）

胡男騎機車南下桃園大溪掃墓，半路沒油拋錨牽車，幸運遇警伸援。（記者鄭淑婷翻攝）

胡男騎機車南下桃園大溪掃墓，半路沒油拋錨牽車，幸運遇警伸援。（記者鄭淑婷翻攝）

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