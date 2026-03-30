盧秀燕挺軍購額度一日數變！被酸「沒有路線，她在包牌」

盧秀燕（中）今強調，她的軍購版本跟行政院版、國民黨版差異不大。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕接受本報專訪指支持8000億到1兆軍購，今又跟媒體稱她支持的軍購「跟國民黨版3800億+N差不多」；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，國台辦宣布邀國民黨主席鄭麗文4月訪中「鄭習會」，鄭麗文的路線立場清楚，反觀盧秀燕軍購立場又轉了，根本「包牌」、「話講很多，但就是看不到行動」。

周永鴻指出，盧秀燕接受媒體專訪說支持軍購金額「8000億到1兆」，還說「不必等發價書」；結果今天早上又另對媒體強調，她支持的「跟國民黨3800+N差不多」；上了議會質詢台又說「我不是總統、不是行政院長，應該是總統和院長要採取行動」。

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「話講很多，但就是看不到行動」

周永鴻說，她之前出訪美國在華府表態「軍購如買保險」，返國大家關切她是否支持國防特別條例儘速通過，上週她卻在議會強調，「不是立委，不用表態」，「每換一個場景，立場就調一次，責任就往外推一層」。

周永鴻指出，很多人熱議國民黨的路線之爭，他認為，根本沒有路線之爭，「鄭麗文有路線，她往北京走，立場清楚；盧秀燕沒有路線，她在包牌」，對美國人講挺軍購、對媒體講高額度、對黨中央講我跟你們一樣、對議會講我不用表態，「話講很多，但就是看不到行動」。

周永鴻說，包牌的人不會輸，但台灣的安全不能靠包牌，國民黨真正在行動的人是鄭麗文，她的方向是北京，盧秀燕若不是在包牌，就應明確要求立院6席台中國民黨立委，大家在等盧秀燕拿出行動。

周永鴻（圖）批盧秀燕軍購支持立場一再轉，根本「包牌」，看不到實際行動。（記者蘇孟娟攝）

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