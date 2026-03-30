鄭麗文要見習近平嗨喊全球都挺一中 研究揭僅51國立場和中共接近

鄭麗文4月將訪中見習近平。（記者方賓照攝）

中共官方證實中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文訪中並會面，引發各界熱議，鄭麗文稱此行是「台灣主流民意的殷殷期盼」，還說現在「全世界都奉行一中、不支持台獨」。不過3年前一份研究指出，全球僅51國的立場實質接近或重複中華人民共和國的「一中原則」，並非北京官方所宣稱180多國，更不是鄭麗文所說「全世界都是奉行一中政策、不支持台獨的共同共識。」

中國官方長期宣稱世界上有超過180個國家在「一個中國」原則下與其建交並認同台灣是中國的一部分。今天習近平邀約鄭麗文赴中舉行會晤的消息曝光後，鄭麗文也召開記者會，並在會中附和中國敘事，聲稱全世界都是奉行一中、不支持台獨，而這也是台灣主流民意的殷殷期盼，希望4月訪問，能讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天。

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不過新加坡非營利組織「卡內基中國」（Carnegie China）非駐所學者、新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）發布一份研究指出，「承認（recognize）中華人民共和國為中國唯一合法政府（或代表所有中國人民），且台灣是中國的一部分（一省或不可分割的一部分）」的僅有51國，並非中方長期外宣所說的180餘國。

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