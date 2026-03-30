早有計畫戰凱道？黃國昌駁：3/26記者會前「老大點頭」才決定

民眾黨昨號召小草上凱道聲援前台北市長柯文哲，民眾黨主席黃國昌今開直播提到，329凱道活動不是計畫好的事，是26日晚上才決定。（翻攝自「黃國昌」YouTube）

前台北市長柯文哲涉京華城弊案一審被判17年，民眾黨昨號召小草上凱道聲援，民眾黨主席黃國昌今晚開直播提到，有些政論節目評論說（戰！329上凱道討公道）活動是早就規劃好、不是週四（26日）晚上才決定辦的，他說明「這場活動不是計畫好的事，是週四晚上才決定」，26日舉行記者會前20分鐘，他跟柯文哲提出週末舉辦聚會，記者會前「老大才終於點頭」，後來才在記者會正式宣告舉辦該活動。

黃國昌在直播中提到，在台灣民主史上，這麼短的時間，動員出塞爆凱道、蔓延到景福門，那個圓圈圈大概滿了一半，這種規模的活動，「我可以負責任跟大家講，從來沒有過」。他說，這幾天有些不管是新聞上，或是政論節目的評論，他們應該是不知道整個活動決定的過程，所以有些誤會；有些評論說這活動不可能是禮拜四晚上才決定要辦的，其實早就規劃好要辦這場活動，否則不可能在這麼短的時間當中，迅速動員這麼多人出來，「我可以負責任地跟大家說，這一場活動完全沒有任何的規劃」。

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他表示，週四（26日）下午，他陪老大（柯文哲）去台北地方法院，法官宣判完後，「禮拜四晚上那天，大家看到我們在台大醫學院的會議中心召開了全程直播的（司法）記者會」，記者會開始前的20分鐘，他看著老大，跟他說「我們週末應該要舉辦一次的聚會，因為我相信對這個判決感到憤怒的，以及對於民進黨操控司法到這種程度感到憤怒的人，政治辦案到這樣的程度，擔心台灣的司法接下來該怎麼辦的人，我相信一定很多，那個是我當時、當場的心情，而且相信有很多人跟我有相同的心情」。

黃國昌說，老大那時對他說「我們民眾黨沒有什麼資源，也沒有辦法做太有系統的組織動員，在凱道上面辦這樣的活動，我們真的辦得起來嗎？」黃國昌說「我自己相信辦得起來」，但也跟柯文哲說，「我們要讓自己願意接受這樣子的考驗，考驗我們的看法是不是能夠得到人民的支持？考驗我們對於司法不公所提出來的控訴，以及我們對於司法改革所提出來的呼籲，是不是能夠得到共鳴？沒有什麼是比直接辦這個活動更快的」，到記者會上場以前，老大才終於點頭說「好，那既然這樣，我們就來辦吧」。

黃國昌強調，他是等到老大點頭了以後，那天晚上才在記者會直接宣告，上凱道討公道這個活動正式舉辦，民眾黨其實只有週五、週六2天的時間準備。

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