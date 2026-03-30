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    首頁 > 政治

    「吃爆鳳梨」紅到英國！駐英公使倫敦分享台灣經驗：經濟安全即國安

    2026/03/30 22:53 記者方瑋立／台北報導
    駐英公使江雅綺（右2）近日在倫敦國王學院分享台灣「鳳梨運動」指出，台灣從9成鳳梨出口中國來改變，不再受到經濟脅迫。（駐英代表處提供）

    駐英公使江雅綺（右2）近日在倫敦國王學院分享台灣「鳳梨運動」指出，台灣從9成鳳梨出口中國來改變，不再受到經濟脅迫。（駐英代表處提供）

    駐英國公使江雅綺近日在倫敦應邀參與區域安全座談時，以台灣2021年「鳳梨運動」為例強調台灣面臨中共資訊操弄的應對及經濟韌性的重要性。她說，經濟韌性的關鍵在於「雞蛋別放在同一個籃子裡」，而要達成這一點則需盟友互助合作，這也是外交工作對建立經濟韌性日益重要的原因。

    中國觀察組織Young China Watchers與倫敦國王學院（KCL）本月28日合辦研討會，江雅綺在「區域安全威脅」場次擔任講者，與KCL東亞戰爭與戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）及國際安全防衛分析的詹氏公司（Janes）亞太區首席分析師卡薩爾斯（F Xavier Casals）對談，並以「經濟安全與經濟韌性：台灣經驗」為題發表演說，分享台灣應對中國經濟脅迫的應對經驗。

    江雅綺說，國際社會上許多人關注台灣屢受軍事威脅，但其實台灣也是全世界遭受最多網路攻擊及資訊操弄的國家，也受到多次經濟脅迫的經驗。這些灰色地帶攻擊，目標在於侵蝕台灣的社會韌性，也因此台灣在對抗各式灰色地帶作戰方面經驗豐富。

    江舉例，台灣在2020年以前有高達九成鳳梨出口皆仰賴中國，然而在2021年，中國突然以檢驗出「介殼蟲」為藉口，一夕間暫停台灣鳳梨進口。消息傳出後，社群KOL紛紛發起「吃爆鳳梨」運動，迅速獲得各界響應，許多餐廳和商家也努力開發新菜單及產品，大幅提高國內鳳梨消費。

    她續指，台灣政府接著在國際間推動「自由鳳梨」倡議，積極協助台灣農民拓展國際市場。據2025年的貿易資料顯示，台灣鳳梨出口已有93%輸入日本市場，顯見已翻轉對中國市場的依賴。

    江雅綺強調，從台灣經驗可知「經濟安全即國家安全」，而經濟韌性的關鍵在於「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，要達成這一點，就需要盟友互助合作，這也是為何外交工作對建立經濟韌性日益重要。

    江雅綺說，台灣總統賴清德提出建立「台灣經濟日不落國」願景，外交部長林佳龍則推動「榮邦計畫」與「加值外交」落實此願景，目標都是建立更強大的台灣，並與盟友共榮共好。「團結方能共享繁榮，這才是經濟安全與經濟韌性的最佳防衛」，江雅綺說，台灣絕對是可信賴的夥伴。

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