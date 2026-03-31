夾娃娃機變「小豬撲滿」 男女搭檔撬箱偷萬元

彰化火車站後站夾娃娃機店，最近被一對男女搭檔行竊機台內投幣箱，警方受理報案，已掌握嫌疑人身分，追查中。（民眾提供）

店家要注意了！竊賊夾娃娃機行竊案件再現，一對男女搭檔分工合作，假裝正常消費，實際上卻把機台當成提款機。兩人本月28日凌晨在彰化火車站後站附近一家夾娃娃機店下手，短短時間內撬開機台零錢箱，偷走約1萬元現金，整個過程被監視器完整拍下，影片隨後在社群平台曝光，引發店家高度警覺。

從監視影像畫面可見，1男1女進入店內後，先在店內四處張望，隨後佯裝夾娃娃製造正常消費假象。男子準備犯案時，會示意女子站在一旁把風，接著將原本後背的背包轉到胸前，蹲下後從背包內取出工具，直接撬開機台零錢箱，搜刮硬幣得手後迅速離開現場。

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遭竊店家事後發現零錢短少，清查後確認損失約1萬元，隨即向警方報案，並對機台被當成「小豬撲滿」相當不滿，協助受害店家把影像po上社群平台的脆友也提醒其他台主務必提高警覺，別讓小偷有機可乘。

彰化警分局中正派出所表示，29日晚上8點30分接獲報案，指彰化市辭修路一間夾娃娃機店零錢箱遭竊，警方調閱監視器後，確認為2人作案，目前已掌握嫌疑人身分，將持續追查，通知到案說明。警方同時呼籲業者加強防盜措施，也請民眾若發現可疑行為立即通報，避免成為下一個受害者。

受害店家門口張貼監視影像畫面，揭露一對男女假消費、真偷竊，把娃娃機台當成提款機，偷走機台投幣箱內現金。（民眾提供）

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