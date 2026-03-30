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    蔣男掌摑工讀生挨轟！前科全曝「專打頭部」 法官也轟乖張暴戾！

    2026/03/30 17:50 即時新聞／綜合報導
    蔣男（黑衣男子）掌摑工讀生引爆眾怒。（圖翻攝自Threads）

    蔣男（黑衣男子）掌摑工讀生引爆眾怒。（圖翻攝自Threads）

    中華職棒開幕戰昨天（29日）在台南亞太棒球場登場，一名蔣姓男子因不滿工讀生勸導回座，與對方發生口角，甚至動手掌摑，畫面曝光後引發輿論熱議。而今蔣男還被肉搜出過往前科，發現他還曾經酒駕，而且本來就是「專門攻擊頭部」的暴力慣犯！

    據司法院裁判書查詢系統，施暴的蔣男最早在2014年就因闖紅燈導致其他騎士急煞摔車受傷，被判過失傷害，拘役30天。2016年因酒後駕車，觸犯公共危險罪，被判2個月有期徒刑，併科罰金1萬元。2022年與他人發生行車糾紛，涉犯公然侮辱罪，處拘役30日。

    2022年還發生蔣男騎車違規左轉，險些擦撞他人，受驚嚇騎士出聲怒罵，惹火蔣男，下車毆打騎士，致使對方頭部外傷，判處拘役20天。2025年，蔣男載女兒上學途中，與另外一名機車騎士發生行車糾紛，蔣男把女兒送到學校後，返回案發路口，發現該機車騎士還在原地，衝上前痛毆對方頭、臉部，導致對方頭部外傷合併顏面部鈍挫傷，犯傷害罪判有期徒刑4個月。

    從這些前科就能發現，蔣男情緒控管差，而且都專門瞄準頭部攻擊，法官還曾經在判決中嚴詞抨擊，指蔣男「性格乖張、行為暴戾」。

    蔣男也被網友起底在幸福家不動產任職，隨著輿論延燒，幸福家不動產今天召開記者會向外界道歉，已在第一時間將蔣男解職，公司今天也與被害者家屬取得聯繫，將全權負擔醫療費用，另再擇期探望。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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