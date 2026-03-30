蘇澳烏岩角攀岩意外 女子墜崖摔斷腿 黑鷹直升機峭壁吊掛救援

蘇澳烏岩角發生攀岩意外，邱姓女子不慎摔斷腿，空勤總隊黑鷹直升機到場吊掛救援。（圖由空勤總隊提供）

宜蘭縣蘇澳烏岩角今天（30日）發生攀岩意外，住在新北市的65歲邱姓女子，攀岩時摔斷腿，因摔落地點地形陡峭，空勤總隊黑鷹直升機飛抵現場吊掛救援，將傷者送到羅東運動公園，再由宜縣消防局轉送醫院就醫。

邱姓女子與1名男子到蘇澳烏岩角攀岩，邱女疑似踩空摔落斷崖下方，造成膝蓋骨折，肢體多處擦挫傷，無法行走，宜縣消防局今天上午9點半接獲報案後派員搜救，由於摔落地點不易救援，請求空勤總隊馳援。

請繼續往下閱讀...

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊獲報，派出黑鷹直升機救援，下午1點46分飛抵蘇澳烏岩角發現目標，邱女位於陡峭山壁邊緣不利作業，經過評估後，特搜員吊掛出艙到達地面，對傷者檢傷及吊掛擔架固定，隨即吊掛上機。

經過初步檢傷，邱女多處擦傷，有骨折情形，但生命徵象穩定，下午2點21分，黑鷹直升機降落羅東運動公園，宜縣消防局人員將邱女抬上救護車送醫，圓滿達成任務。

黑鷹直升機降落羅東運動公園，宜縣消防局人員接手將受傷的邱女送醫。（圖由空勤總隊提供）

邱姓女子（紅圈處）跌落陡峭山壁不易救援。（圖由宜縣消防局提供）

空勤總隊黑鷹直升機飛抵蘇澳烏岩角救援。（圖由宜縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法