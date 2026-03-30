為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    友人馬路中還婦欠款 警開罰2人

    2026/03/30 10:46 記者陳文嬋／高雄報導
    董婦與友人在路中面交金錢，警方將開罰2人。（民眾提供）

    董婦與友人在路中面交金錢，警方將開罰2人。（民眾提供）

    高雄市董姓騎士大白天於鳳山區鳳南、林森路口待轉區向友人拿取欠款，2人路中面交險象環生，網路今流傳影片引發熱議，警方今認定2人交通違規，各開罰900、500元。

    董姓婦人前天騎車於鳳山區鳳南路與林森路口待轉區停等紅燈，她的友人則徒步行走斑馬線，到待轉區歸還董婦欠款，號誌已經轉變為紅燈，2人仍路中面交金錢，人車往來險象環生，2人行徑誇張，網路今流傳影片，引發網友熱烈討論。

    鳳山警方表示，機車待轉區供機車依規定兩段式左轉時暫停使用，若未依標誌、標線或號誌指示停放或從事其他行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第60條規定，可處900元以上、1800元以下罰鍰。

    此外，行人於交通頻繁道路任意停留、逗留或從事影響通行的行為，也違反同條例第78條相關規定，可處500元罰鍰。

    警方指認定2人行為除影響車流順暢外，也容易造成後方駕駛反應不及，引發交通事故，呼籲用路人務必依規定使用道路空間，切勿因一時方便而違規停留或從事與交通無關行為。

    警方表示，董女可先將機車停放路邊，再與友人面交金錢，避免影響人車通行，呼籲不論是機車騎士或行人，皆應遵守交通規則與現場標誌標線指示。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播