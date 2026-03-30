友人馬路中還婦欠款 警開罰2人

董婦與友人在路中面交金錢，警方將開罰2人。（民眾提供）

高雄市董姓騎士大白天於鳳山區鳳南、林森路口待轉區向友人拿取欠款，2人路中面交險象環生，網路今流傳影片引發熱議，警方今認定2人交通違規，各開罰900、500元。

董姓婦人前天騎車於鳳山區鳳南路與林森路口待轉區停等紅燈，她的友人則徒步行走斑馬線，到待轉區歸還董婦欠款，號誌已經轉變為紅燈，2人仍路中面交金錢，人車往來險象環生，2人行徑誇張，網路今流傳影片，引發網友熱烈討論。

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鳳山警方表示，機車待轉區供機車依規定兩段式左轉時暫停使用，若未依標誌、標線或號誌指示停放或從事其他行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第60條規定，可處900元以上、1800元以下罰鍰。

此外，行人於交通頻繁道路任意停留、逗留或從事影響通行的行為，也違反同條例第78條相關規定，可處500元罰鍰。

警方指認定2人行為除影響車流順暢外，也容易造成後方駕駛反應不及，引發交通事故，呼籲用路人務必依規定使用道路空間，切勿因一時方便而違規停留或從事與交通無關行為。

警方表示，董女可先將機車停放路邊，再與友人面交金錢，避免影響人車通行，呼籲不論是機車騎士或行人，皆應遵守交通規則與現場標誌標線指示。

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