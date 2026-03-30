暴走女掌摑律師公會理事長未逮捕挨轟 司法院秘書長道歉、坦承疏失

司法院秘書長高金枝今坦承此事台中地院有所疏失，更直言她自己也不太能接受台中地院新聞稿的說法。（記者陳逸寬攝）

台中1名46歲林姓女子，因涉傷害、恐嚇3名女律師案本月17日於台中地院開庭，台中律師公會號召10餘名律師聲援，未料開庭前，林女竟在走廊掌摑理事長吳中和，法警卻未依現行犯將林女逮捕，引起各界質疑。司法院秘書長高金枝今坦承此事台中地院有所疏失，更直言她自己也不太能接受台中地院新聞稿的說法，她也說：「我們非常抱歉」，也強調會全面檢討。

台中地院在當時發生掌摑事件後發布新聞稿表示，當時法庭外走廊人潮眾多、法警首要任務為隔離雙方、避免衝突擴大。又因傷害罪屬告訴乃論之罪，且被攻擊的吳理事長立即報警處理，法警當下無法立即判斷吳理事長是否受傷，以維持法院秩序為先。事發8分鐘內由獲報到場的轄區警力接手處理後續調查釐清事宜，基於尊重機關職權，故未發動逮捕。

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司法院、法務部、警政署今在立法院進行「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專案報告，民眾黨立委陳昭姿質疑，該新聞稿稱傷害罪屬告訴乃論，且已立即報警，當下法警無法判斷吳理事長是否受傷，因此以維持法院秩序為先，請問高秘書長能接受此辯解的說法嗎？

陳昭姿強調，如果是這樣，未來大家在法院就先打一架，只要沒有鬧出人命、沒有人提告，沒人指揮法警，大家就在一旁觀看就好。

「真的很抱歉，我自己也不太能夠接受」高金枝表示，對此新聞稿她希望不只是台中地院，而是全面性的檢討，任何現行犯都可以逮捕。

陳昭姿指出，此案台中地院法官袖手旁觀、法警不敢抓人，且這名女子已有攻擊其他律師的前科，既然當事人有暴力前科，對法律專業人士有敵意，為何這次開庭毫無預防措施？沒有足夠警力及預警，現場一塌糊塗，應變也一塌糊塗。

高金枝坦言，確實沒有落實應變，現場警力雖然有到，但是沒有逮捕，警力及時是足夠的，她強調此事過後，大約3天內就開始積極檢討，包含安全管理機制、教育訓練與應變原則。

國民黨立委翁曉玲建議，或許法警未來可以全部改由警政署派人編制，如同立法院有駐衛警隊，也就是在法庭、法院裡面的法警直接編制專門的警察；另外，由於法警職權不清楚、職權不明，法警在什麼時機必須要制止，他們也會覺得很惶恐，萬一做不好可能又會被懲戒等，這部分也請司法院思考，是否應儘速提出法警職權行使的法律。

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