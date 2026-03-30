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    首頁 > 社會

    內埔賣藍莓？神扯商品上網賣 警調查阻詐

    2026/03/30 10:18 記者陳彥廷／屏東報導
    網傳內埔有藍莓，警方調查發現轄內根本沒有藍莓園。（警方提供）

    網傳內埔有藍莓，警方調查發現轄內根本沒有藍莓園。（警方提供）

    繼日前鳳山熱帶園藝試驗分所「試驗種植」山竹要販賣的詐騙案後，屏東內埔也傳出有人要「賣藍莓」，經網友抽絲剝繭及警方深入調查，發現又是騙局一場，警方是出面強調，切勿因價格低廉而輕信下單，亦要避免私下匯款。

    台灣僅有少數地區有種植藍莓，但不肖詐團卻將歪腦筋動到非種植區，日前在網路上以「爸媽一輩子顧藍莓」、「第一次嘗試用脆，希望不會讓我失望」、「今年豐收滯銷，滿園水嫩藍莓即將爛於枝頭」、「無農藥、自然熟」、「甜」等文字，並配上內埔鄉一處地址，並以1箱5斤150元的低廉價格疑似詐騙販售。

    警方指出，經查該Threads平台有內埔鄉販售藍莓貼文，查證本轄並無相關種植或販售業者，該訊息為詐騙手法，並呼籲民眾網路購物，務必提高警覺，確認賣家資訊及商品來源，切勿因價格低廉而輕信下單，亦要避免私下匯款，以免受騙上當。若發現可疑情形或疑似詐騙案件，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同守護財產安全。

    網友因為常見這種類似的手段，也親自使用google街景調查，發現假地址就是一處荒地，根本不像「種一輩子」的藍莓園，因此早早就在下方留言吐槽是詐騙，也提醒其它網友切莫上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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