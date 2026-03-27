拒絕分手！莽男闖養身館持刀架住女友老闆娘 未賠償卻獲緩刑

林男拒絕分手，又找不到女友，涉嫌持刀恫嚇，被高雄高分院判改判緩刑。（記者鮑建信攝）

高市林姓男子不願與任職養身館的甲女分手，涉嫌持藍波刀架在女老闆頸部，又要脅甲女下跪，被地院依妨害自由罪，判徒刑2年，但高等法院高雄分院認為林男一時失控觸法，被害人雖未獲得任何賠償，卻替他求情，刑度不變，予以緩刑3年。

判決書指出，林男前往某鳥松某養身館消費，結識被害人甲女，後來並成為情侶。2025年1月27日傍晚，林男不願分手，又找不到甲女，涉嫌持藍波刀，前往養生館，將負責人乙女反鎖包廂，還把刀子架在她脖子上，要求協助連繫甲女。

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1個小時後，甲女由警方陪同到場，林男與警對峙、喝斥退去，還要脅甲女進入後，命令她下跪，並恫稱：「我要殺了她讓妳這輩子內疚」等語。後來，林男情緒平復，放下刀且自行步出包廂投案。

橋頭地院依犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，判處林男有期徒刑2年。他不服上訴指出，一時情緒失事犯罪，已與被害人達成和解，要求從輕發落。高雄高分院調查，林男與甲女、乙女調解成立，雖未支付分文，但2女的確同意予以緩刑，因此維持原審刑度，宣告緩刑3年，需接受法治教育2場，另提供180小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

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