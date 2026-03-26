防彈背心用過期纖維布拼湊！無良商遭搜索約談 深夜500萬交保

檢方複訊後，依涉犯詐欺、偽造文書及違反政府採購法，諭知林樹雄30萬元交保，林聖哲則於深夜獲500萬元交保。（記者劉詠韻攝）

男子林聖哲曾以過期纖維和多種布料拼湊成防彈背心，販售給矯正署、警政署及台灣銀行，此案前年已一審宣判。為追查是否涉及其他相關案件，台北地檢署今指揮法務部廉政署，前往林樹雄、林聖哲父子住居、公司及工廠等8處執行搜索，並傳喚兩人到案說明。檢方複訊後，林樹雄以30萬元交保，林聖哲則於深夜獲500萬元交保，兩人均以涉嫌詐欺、偽造文書及違反政府採購法處理。

全案起於，法務部矯正署於2020年前向尚極實業採購181件防彈背心，供旗下7個機關如台中看守所等使用。檢方查獲，尚極實業提供的防彈背心所使用的防彈纖維及內外襯，不僅未依契約規範，還以其他合格檢驗報告或訂購單據作為驗收文件，甚至連測試報告也以其他案件文件矇混。

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北檢偵結，林男涉嫌以不合格低價纖維布混充符合招標規範的進口認證防彈布料，事發後拒絕將防彈背心送驗，甚至辯稱確信所提供背心符合採購規範。檢方認為，其枉顧執法人員生命安全，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。此案前年一審依偽造文書、詐欺等7罪判林聖哲有期徒刑2年8月，全案可再上訴。

後續，審計部稽核發現，警政署、移民署、台灣銀行等單位向林樹雄父子所成立的尚極、光研公司採購的防彈背心也存在問題。檢廉調查，這些防彈背心在2019年2月至2022年6月間共有7案，所使用的防彈纖維及內外襯材質疑似使用過期品或以多種布料拼湊而成。

為追查是否牽涉其他案件，北檢今指揮法務部廉政署前往林樹雄父子位於住處、公司及工廠等共8處地點執行搜索，並以被告身分傳喚2人到案。經檢察官複訊後，認為林樹雄涉嫌詐欺、偽造文書及違反政府採購法，諭知以30萬元交保；林聖哲則於深夜獲500萬元交保。

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