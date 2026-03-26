再接再厲！ 3/26 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

3月26日開獎的威力彩和今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

3月26日開獎的第115000025期威力彩頭獎摃龜；第115000076期今彩539，頭獎也摃龜。

第115000025期威力彩中獎號碼為「第一區：13、14、22、28、35、38，第二區：05。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共45注中獎，每注可得2萬元；伍獎共253注中獎，每注可得4000元；陸獎共1330注中獎，每注可得800元；柒獎共2981注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5882注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8058注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5215注中獎，每注可得100元。

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第115000076期今彩539中獎號碼為「14、17、20、24、37」。頭獎摃龜；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共6375注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬830注中獎，每注可得50元。

第115000076期39樂合彩中獎號碼為「14、17、20、24、37」。四合開出4注，每注可得21萬2500元；三合共282注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9410注中獎，每注可得1125元。

第115000076期3星彩中獎號碼為「271」。壹獎共109注中獎，每注可得5000元。

第115000076期4星彩中獎號碼為「0453」。壹獎共53注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台彩官網）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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