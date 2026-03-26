柯文哲還排倒數！京華城案不法所得 北院沒收金額曝光

京華城案26日一審宣判，台北地院判柯文哲17年徒刑，柯文哲晚間開記者會批司法淪為政治工具。（記者羅沛德攝）

京華城案今（26日）宣判，前台北市長柯文哲被重判17年。台北地院也沒收相關不法所得，包含柯文哲1260萬元、台北市議員應曉薇5250萬元、威京集團旗下的鼎越公司121億545萬6748元、木可公司6134萬6790元、柯文哲與眾望基金會董事長李文宗共同沒收827萬1095元。

北院認定，柯文哲不法獲利包含，2020年3月24日至26日，收受沈慶京210萬元、基隆副市長所經手的600萬元政治獻金，及木可公司負責人李文娟以「肖像權授權金」及「授權費」名義匯至柯銀行帳戶的450萬元，合計共1260萬元。

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應曉薇部分，則是以華夏協會等5個協會收受沈慶京匯款共5250萬元，其中包含開立2021年11月19日到期的6張支票，共計4500萬元；2017年至2019年以捐款名義，匯款共600萬元至華夏協會帳戶；2022年以捐款、政治獻金等名義交付150萬元予應曉薇。

鼎越公司部分，檢方認定京華城樓地板面積，透過柯文哲、沈慶京等人共同違反貪汙治罪條例後，非法爭取到20%容積獎勵，經換算以後評估其不法利益高達121億545萬6748元。

木可公司部分，是李文宗、李文娟用公司名義，侵占「柯文哲、吳欣盈總統副總統政治獻金專戶」共6134萬6790元。另，柯文哲、李文宗共同沒收部分，則為挪用眾望基金會公款872萬1095元，並用以支付柯文哲競選總部員工薪資。

圖為改建中的京華廣場。（資料照）

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