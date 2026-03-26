客戶無預警清算損失逾億 康全電訊老董、副董提前賣股避險被起訴

康全電訊董事長任冠生被起訴。（資料照）

上櫃公司（8089）康全電訊前年3月13日無預警接獲澳洲客戶公司將要清算重整，將影響公司應收帳款及訂單金額逾億元。董事長任冠生、副董事長邱裕昌得知後，在重訊發布、股票禁止交易期間，竟分別利用員工、姪女的證券帳戶，提前將股票出售，合計避險數百萬元。台北地檢署今偵結，依違反證交法內線交易罪將兩人起訴。

檢調查出，康全公司資深韋姓副總前年3月13日下午，接獲澳洲客戶NetComm公司通知，已於同年月11日進入清算程序，旋即將訊息轉發給副董事長邱裕昌等管理高層。經財務長等人評估後，認為NetComm公司應收款項及訂單備料存貨資金共計1億603.1萬元，公司將全數列為損失，且該金額高達公司資本額達18.07%，該重大消息公告後第一個交易日，康全電訊以跌停價收盤。

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檢調認為，依規定該重大消息限制交易日期，應為2024年3月11日至同年月15日12時10分，但董事長任冠生卻於該年3月13日上午9時起，陸續利用不知情的吳姓員工證券帳戶，以每股77.5667元出售60張康全公司股票；重大消息公告後，又以每股均價66.03元購回70張公司股票，實際規避損失達69.2萬元。

此外，任冠生也利用母公司訊舟科技股份公司張姓女員工的證券帳戶，於3月14日出售60張康全公司股票，售出均價為76.195元。偵辦人員統計，任冠生透過此波操作，避損141.5萬元、獲利136萬餘元。

而副董事長邱裕昌得知消息後，利用姪女證券帳戶以74.3214元，出售70張康全公司股票，同年月18日再以59.1857元購回14張股票。偵辦人員統計，邱男共避損78.1萬元，獲利75萬餘元。

檢察官調查後，認為兩人以違反證券交易法中的內線交易罪，今日提起公訴；考量兩人已繳回不法所得，並於偵查中自白，依規定應減輕其刑。

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