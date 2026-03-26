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    「破窗廢車」終於不見了！ 鹿港彰濱大道綠帶「都市傳奇」被警破解

    2026/03/26 10:17 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港彰濱大道停放超過半年的破窗廢車，終於被警方找到破解之道，終結都市傳奇。（民眾提供）

    鹿港彰濱大道停放超過半年的破窗廢車，終於被警方找到破解之道，終結都市傳奇。（民眾提供）

    燙手山芋解決了！停放在彰化縣鹿港彰濱工業區通往市區道路旁綠帶2的「破窗廢車」已超過半年，已成為路過人車的「都市傳說」，鹿港警方在今年3月中旬貼上公告，隨後發現該車的車牌已逾期檢驗註銷，立即移往海埔派出所的保管場，終結「都市傳奇」。

    鹿港警分局表示，這起「破窗廢車」停放在彰濱大道的綠帶多時，車上的垃圾不時飛出來，因為車牌正常，停放地點也沒有違法，通知車主家人又不理，原本以為碰到瓶頸，後來決定先貼上公告，要求車輛所有人在指定日期前，如果逾期未清，將移到指定場所存放。

    經鹿港警方再次調查，發現原來這部車，其車牌已經逾期檢驗註銷，也就是使用註銷的牌照，警方依照車輛未領用有效牌照於道路停車者，可以依規定移置到該分局海埔所的保管場。

    環保局表示，廢棄車輛請不要隨便停放，把道路當成免費停車場，光是去年查報廢棄車輛總共張貼公告276件，其中，148件於張貼後車主自行移置，128件由本局拖吊移置。

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