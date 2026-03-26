貨車司機控遭蓄意阻擋害停輕軌上 警方還原真相

小貨車被迫停在高雄輕軌軌道上。（民眾提供）

一名小貨車司機在網路社群張貼影音指控，前方白色車輛經過高雄輕軌後無故停下，害他卡在鐵軌上差點發生重大車禍，痛批對方「蓄意謀殺」，網友幾乎一面倒指責白車駕駛。劇情大逆轉，警方今天表示，該路口沒有「轉彎車可續行」牌誌，白車停等紅燈並沒有違規，貨車則是被迫停在輕軌上，不予舉發。

貨車駕駛PO文說，他行經高雄夢時代往小港路上，一台Toyota過輕軌鐵路無故停下，他的貨車卡在鐵軌上差點發生重大車禍，就算按喇叭也無動於衷。原PO氣憤地說，「這種駕駛可以檢舉逼車、無故驟停、公共危險、蓄意謀殺嗎？」

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根據監視器畫面，貨車駕駛按喇叭示意前方車輛，但對方並無動作，眼見輕軌列車直奔而來，嚇得他趕緊移車與白車並排，過了10秒，輕軌列車通過該路口。

前鎮警分局表示，該案發生在昨天下午3時許，地點在凱旋與鎮興路口。經審視畫面中的白色轎車轉彎後遭遇紅燈號誌停等於路口處，並無違規；另自小貨車突遇號誌變換而急停於輕軌軌道部分，符合違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則「因客觀具體事實，致違反本條例規定係出於不得已之行為。」

警方表示，倘若民眾行車上路，轉彎時未依號誌、標誌及標線規定駕駛，或非遇突發狀況而驟然停車，依違反「道路交通管理處罰條例」相關規定總計最高可處3萬7800元。

小貨車急往前移車，10秒後輕軌列車通過。（民眾提供）

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