折損率驚人！基隆警52輛老車待換 40天撞掉6輛

基隆市少年警察隊今年1月底停在停車格的偵防車，無端遭失控多元計程車撞壞，折損3輛偵防車。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警局達到汰換標準的警車累計達52輛，不料屋漏偏逢連夜雨，從今年1月底至本月初短短不到一個半月，全市接連發生多起警車損毀事故，累計折損新警車就達6輛之多。警方內部檢討發現，除了執勤意外，部分原因竟與菜鳥員警駕駛經驗不足、與操作不當有關，讓原本就吃緊的車輛調度雪上加霜。

這波警車「受難潮」分布於一分局、四分局及少年隊。1月底先是少年隊門口停放的3輛偵防車，慘遭失控的多元計程車橫掃；本月初，一分局與四分局員警在聯手圍捕一名拒捕竊賊時，為攔阻竊賊逃脫，造成3 輛巡邏車受損。

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警方事後檢討事故原因，發現部分與「人的因素」有關；據悉，部分開警車的警員為「新手駕駛」，首次遇到高壓的追捕任務時，因缺乏駕駛經驗，致操作不當肇事；儘管基層主管認為同仁是勇於任事，不忍過於苛責，多以鼓勵代替處分，但私下透露，菜鳥警員的開車技術確實有待磨練。

面對達到汰換標準的車輛多、又有新警車被撞壞的窘境，各單位主管已加強宣導，要求員警好好使用珍惜得來不易的警車；此外，在預算爭取不易、新車補位前的空窗期，同仁應將公務車視為自家車來愛護，除了提升自身的駕駛技術外，更要避免不必要的擦撞，一起度過這段警車青黃不接的空窗期。

基隆市警一分局、四分局本月初圍捕林姓拒捕竊賊，造成3輛巡邏車受損。（記者林嘉東翻攝）

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