基隆警車報廢「黑數」曝光！10年老車沒人敢開 里程未達標淪「廢鐵」

基隆市警局累計達汰換標準的車輛有52輛。（記者林嘉東攝）

基隆市警用車輛老舊問題另爆出「報廢黑數」。除了52輛已達年限待汰換車輛外，基層反映，各單位車庫內仍停放多輛車齡超過10年、卻因里程數未達標的「僵屍車」；由於車況不佳，同仁執勤不敢開，導致里程數難以增加，陷入無法汰舊換新的惡性循環。

依警政署規定，警用車輛車齡達15年（此情況不限里程數），行駛里程數達25萬公里（此情況不限車齡），以及車齡滿7年且行駛里程數達12.5萬公里等三條件，方能列入汰舊換新清單。基隆市警局統計至昨（25日）各單位達汰換門檻的警車共52輛。

請繼續往下閱讀...

後勤科長曾弘尚表示，達汰換門檻的警車雖有52輛，但依當前各車廠的造車工藝，符合汰換門檻的車輛，並不代表不能開，只要同仁定期保養，把警車當成自家車在開，好好維護警車性能，還是可以維持出勤的安全，但他強調，每年他都會持續向市府爭取預算，編列預算優先汰換車齡達15年的警車。

不過，基層員警反映，目前各單位至少有1至2輛警車因性能堪慮、安全性遭質疑，同仁為保命避之唯恐不及，里程數長期停滯；這些「黑數」警車雖未達汰舊換新的門檻，實質上已淪為閒置「廢鐵」。

另有基層員警指出，巡邏與偵防勤務頻繁，車輛妥善率至關重要，後勤科雖要求各單位車定期回市警局二級保養車保養，但希望能提升輪胎、火星塞、機油、變速箱油等核心耗材等級，確保保養品質；此外，二級保養場人員多為警察出身，但非原廠專業技師，對於複雜機械故障，導致警車保養後仍無法恢復穩定性能。

對此，曾弘尚表示，依後勤業務要則規定警用車輛每月均需回二級保養廠保養，並在換機油、變速箱油時，會登記所有警車里程數，若發現里程數沒有增加的警車，均會告知所屬單位要平均使用，不能只開新車不開舊車，絕對沒有基層反映所謂的「殭屍車」；若遇有問題的警車，會進一步開回原廠維修，維持警車性能的穩定與安全性。

相關新聞

折損率驚人！基隆警52輛老車待換 40天撞掉6輛

基隆52輛警車待汰換 警局長林信雄嘆：沒錢也沒辦法

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法