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    基隆52輛警車待汰換 警局長林信雄嘆：沒錢也沒辦法

    2026/03/26 09:57 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警局達汰換標準的巡邏車與偵防車累計達52輛；市警局今年購車預算僅爭取到300萬元，僅能汰換5輛車，汰換率低於一成。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局達汰換標準的巡邏車與偵防車累計達52輛；市警局今年購車預算僅爭取到300萬元，僅能汰換5輛車，汰換率低於一成。（記者林嘉東攝）

    基隆市警用車輛老舊問題陷入僵局，全市達汰換標準的巡邏車與偵防車累計達52輛；受限財劃法修正導致中央補助斷炊，加上地方財政緊縮，市警局今年購車預算僅爭取到300萬元，僅能汰換5輛車，汰換率低於一成。基隆市警察局長林信雄直言，他深知基層警員對汰換老警車的期盼，但「沒有錢也沒辦法」，只能寄望民間捐贈，與明年向基市府爭取預算撥付。

    中央往年補助基隆市警局3000萬元經費用於購車、監視器及廳舍整修，今年因財劃法修正沒補助，又因基隆市政經費緊縮，基隆市警局面對超過50輛老舊警車（巡邏車、偵防車）待汰換的窘境，只能向市府爭取自有預算先編列300萬購置新車，預計僅能購入5輛警車，汰換率不足一成。基層員警對此憂心忡忡，擔憂老舊警車性能不佳，恐影響追緝犯罪與出勤安全。

    林信雄表示，他非常了解基層員警「望車興嘆」的心聲。他舉例過去在雲林縣任職時，同樣受限於經費，也曾面臨行駛里程數逾28萬公里、早已逾報廢年限的老車仍須硬著頭皮上路的情況；他感嘆，知道基層警員的需求，但當前真的是沒錢，「沒錢也沒辦法」。

    林信雄指出，為補足預算缺口，他積極向民間企業與地方組織爭取資源，目前慶安宮已承諾捐贈一輛偵防；他強調，明年會向基隆市府爭取1000萬預算購買，預計可購入11輛新車，逐步改善執勤工具老舊現況，確保同仁安全與維持執勤效率。

    基隆市警局達汰換標準的巡邏車與偵防車累計達52輛；市警局今年購車預算僅爭取到300萬元，僅能汰換5輛車，汰換率低於一成。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局達汰換標準的巡邏車與偵防車累計達52輛；市警局今年購車預算僅爭取到300萬元，僅能汰換5輛車，汰換率低於一成。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局達汰換標準的巡邏車與偵防車累計達52輛；市警局今年購車預算僅爭取到300萬元，僅能汰換5輛車，汰換率低於一成。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局達汰換標準的巡邏車與偵防車累計達52輛；市警局今年購車預算僅爭取到300萬元，僅能汰換5輛車，汰換率低於一成。（記者林嘉東攝）

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