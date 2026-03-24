「杜拜巧克力」成詐騙陷阱 女社會新鮮人失財逾60萬

警方分析，詐團會在Threads等社群平台刊登販售杜拜巧克力的貼文。（刑事局提供）

近期口感獨特的「杜拜巧克力」，在社群平台引發狂熱及搶購，詐騙集團嗅到「商機」，於平台投放一頁式假廣告或假扮甜點賣家，後續再搭配「帳號驗證」的話術進行連環詐騙，近期短短3週內有9人受害，慘損110萬元，其中1名女社會新鮮人剛就業就被詐逾60萬元；刑事警察局今天提醒民眾小心受害。

警方分析，詐團會在Threads等社群平台刊登販售杜拜巧克力的貼文，被害人看到後加入對方的LINE帳號表示想購買嚐鮮，詐團便傳送假賣貨便交易平台的商品連結供下單，被害人隨即以轉帳到指定帳戶，詐團接續佯稱因「結帳失敗」導致其賣場遭鎖住，甚至傳送疑似AI生成的警局製作筆錄圖片，威脅已向警察備案，要求其配合假客服進行「帳號驗證」，誘騙持續轉帳驗證，詐騙大筆金錢。

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1名39歲李女日前在Threads上看到販售杜拜巧克力Q餅的貼文，隨即加入對方的LINE帳號表示想購買1盒嚐鮮，詐團傳送假賣貨便交易平台的商品連結供下單，被害人旋以網銀轉帳260元到指定帳戶，惟網銀收款人顯示某公益團體，因與一般的收款人不同，讓她起了疑心，之後對方雖佯稱「結帳失敗」，威脅配合進行「帳號驗證」，李女經撥打165反詐騙諮詢專線查詢，始驚覺上當，未再持續受騙。

另名女社會新鮮人就沒有這般機警，遭詐團依此設局，詐走逾60萬元；刑事局表示，「165打詐儀錶板」已導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險提供具體處置建議，並具備涉詐網址即時查詢功能，判斷網站是否具詐騙風險，民眾可多加利用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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