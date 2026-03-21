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    花蓮地院、地檢署今同時收到不明牛皮紙袋 防爆小組「拆彈」竟是......

    2026/03/21 13:41 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮地方法院門口出現罕見的拉起封鎖線畫面，原來是地院門前出現疑似爆裂物。（警方提供）

    花蓮地方法院門口出現罕見的拉起封鎖線畫面，原來是地院門前出現疑似爆裂物。（警方提供）

    花蓮地方法院、花蓮地方檢察署今天約上午9點左右，同時收到一封不明牛皮紙袋、外頭還套上塑膠袋，檢方及地院因不知道內容物是什麼，懷疑可能是恐攻還是有爆裂物，立即向花蓮警方報案，警方也不敢大意，出動防爆小組帶回物品，但最後證實是烏龍一場，內容物全是報紙！

    「從來沒收到這種東西」！花蓮地檢署、地院門口因為發現不明物品，被懷疑是爆裂物，花蓮警分局上午接到報案後，還在地院、檢察署門口拉起封鎖線，就怕有民眾進去發生危險，也是花蓮地院門口首次出現的特殊景象。

    花蓮縣警局則在上午派出防爆小組，全身戒備下以夾子將不明紙袋夾入防爆箱子，再帶往空曠的河堤防汛道路檢查，只是袋子打開後揭曉，裡面都是今天的各大報報紙。

    花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬今天說，上午得知地檢署、地院門口出現不明牛皮紙袋，紙袋外還包裹一層塑膠袋，無法知道內容物，紙袋上也無文字，因為過去不曾收到過類似物品，加上近來捷運及車站發生多起恐攻案，立刻報請警方將疑似爆裂物帶走後檢查。他說，檢警調閱監視器，發現是一名男子騎機車送來，找到男子後才發現原來是送報生。

    這名送報生向警方供稱，原本的派報生辭職了，他是第一次上班，因為怕報紙淋雨，才把今天各大報報紙全部用牛皮紙袋和塑膠包起來。只是這名派報生的暖心舉動，卻引起一場天大誤會，還驚動警方防爆小組，恐怕也是送報生始料未及！

    花蓮縣警局出動防爆小組，將地院門口的不明牛皮紙袋夾進防爆箱。（警方提供）

    花蓮縣警局出動防爆小組，將地院門口的不明牛皮紙袋夾進防爆箱。（警方提供）

    警方把牛皮紙袋帶到空曠的河堤路邊「開箱」，結果是一場虛驚，也讓大家喘口氣。（警方提供）

    警方把牛皮紙袋帶到空曠的河堤路邊「開箱」，結果是一場虛驚，也讓大家喘口氣。（警方提供）

    防爆小組打開牛皮紙袋，才發現裏頭全是今天的各大報報紙，證實是烏龍。（警方提供）

    防爆小組打開牛皮紙袋，才發現裏頭全是今天的各大報報紙，證實是烏龍。（警方提供）

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