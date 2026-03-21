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    首頁 > 社會

    10萬餌鈔引出詐騙車手 警逮人再查獲毒品

    2026/03/21 14:10 記者吳仁捷／新北報導
    新北市黃姓男子遭虛擬幣商詐騙面交，向板橋警分局報案，在湳雅夜市旁面交，被警逮獲，身上還查出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市黃姓男子遭虛擬幣商詐騙面交，向板橋警分局報案，在湳雅夜市旁面交，被警逮獲，身上還查出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    假投資詐騙手法翻新！新北市板橋一名黃姓男子自認疑遭幣商詐騙投資虛擬貨幣，警方與被害人設局10萬元餌鈔，引出車手面交，但許嫌發現玩具鈔後想逃逸，被埋伏警力壓制逮捕，還在其身上查獲安非他命、愷他命及卡西酮等毒品，全案依詐欺、洗錢及毒品罪嫌移送偵辦，持續溯源擴大追查詐團上線。

    警方說，比特幣、乙太幣等虛擬貨幣投資風潮興起，詐團趁勢假借投資誘騙民眾；警方表示，三月中旬接獲黃姓被害人報案，指稱上網認識外匯期貨，對方以投資加密貨幣獲利為由，要求投入10萬元，當被害人察覺有異，向警方求助。

    警方與被害人溝通後，以10萬元餌鈔面交，引出詐團於20日下午4時許，在板橋區湳雅夜市附近，部署警力埋伏，32歲許姓車手現身取款後，赫見收到玩具鈔，馬上丟下逃逸，但埋伏警力迅速上前壓制，當場逮捕到案。

    警方進一步在許嫌身上、隨身物品中查獲犯案手機，還在夾層起出安非他命、愷他命及卡西酮等毒品，全案依詐欺、洗錢及毒品等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查詐騙集團及毒品來源，務求擴大偵辦、瓦解犯罪網絡。

    板橋分局呼籲，民眾面對網路投資資訊務必提高警覺，切勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向警方查證，以保障自身財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北市黃姓男子遭虛擬幣商詐騙面交，向板橋警分局報案，在湳雅夜市旁面交，被警逮獲，身上還查出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市黃姓男子遭虛擬幣商詐騙面交，向板橋警分局報案，在湳雅夜市旁面交，被警逮獲，身上還查出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

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