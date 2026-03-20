嘉市消防首度結合嘉基急診醫出勤 成功搶救OHCA患者

嘉市消防局攜手嘉基急診醫師共同出勤救護，昨天成功搶救一名OHCA男子急救成功。（嘉市消防局提供）

嘉義市消防局攜手嘉義基督教醫院共同出勤救護，昨（19）天成功搶救一名OHCA（到院前心肺功能停止）男子急救成功案例，這也是雙方推動高級救護技術員（EMTP）結合急診醫師執行專案勤務的首度出任務，達成守護民眾生命安全目標。

消防局表示，昨天下午3點42分獲報，指蘭潭消防分隊轄區一所國中球場有一名48歲男子打球時突感覺身體不適，他微蹲後突然往後倒，失去意識且後腦因撞到地上，流出大量鮮血待救援。

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消防局獲報後，立即啟動與嘉基推動的「提升救護效能暨EMTP-急診醫師雙軌共伴計畫」，由具備高級救護技術員證照的後湖消防隊員謝沛宏、郭富庠、薛奇銘及隊員葉峻宏出勤，再搭配嘉基急診室醫生丁冠中、黃漢群同步出勤執行專案任務。

此時在場民眾為男子實施心肺復甦術（CPR），待救護人員與急診醫師到場後立即接手，此時自動心臟電擊器語音告知建議電擊，在確認時間及周遭人員安全後，啟動電擊等緊急處置，隨即在眾人協助下將男子搬運至救護車，並由急診醫師先行聯絡嘉基急診室急救團隊先行準備，隨後緊急送往醫院救治，患者於到院前恢復生命徵象。

消防局表示，「提升救護效能暨EMTP-急診醫師雙軌共伴計畫」自本月15日起試辦，希望透過消防局高級救護技術員與嘉基急診醫師共同出勤、互相支持的協同模式，提升OHCA康復出院率、高救涵蓋率，昨天這起救護也是首度出任務，任務圓滿達成，在生死關頭成功搶救生命。

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