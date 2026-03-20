一中商圈掉阿姨遺物！女大生急衝派出所 警陪找1小時人海中尋回

警方陪同女大生在診所外尋回金項鍊。（民眾提供）

「真的找到了！」晚間熱鬧的一中商圈街頭，一條掉落在路旁的金項鍊，在警方陪同搜尋下終於被發現，21歲鄧姓女大生接過項鍊後當場紅了眼眶，忍不住落淚，原來這條看似普通的金項鍊，其實是阿姨留下的遺物，對她而言早已超越金錢價值，如今失而復得，讓她感動不已。

第二分局育才派出所警員黃世霖前晚值勤時，突見神情慌張的鄧姓女大生急匆匆跑進派出所求助，表示佩戴的金項鍊不見了，希望幫忙調閱監視器，女大生說，當天下午到北區太平路上的牙醫診所看診，因拍攝X光暫時將金項鍊取下放入包包內，看診結束後又前往附近百貨公司逛街，返家後才驚覺項鍊不見。

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想到那是阿姨留下的遺物，她心急如焚地回到一中商圈附近尋找，但始終沒有結果，只好向警方求助，黃員先耐心安撫，隨即陪同前往鄧女可能行經地點調閱監視器，兩人先到百貨商場查看沿線畫面，但未見項鍊蹤跡；接著再回到牙醫診所調閱監視器，依然沒有線索。

儘管如此，黃員仍未放棄，決定沿著鄧女曾走過路線，在太平路周邊展開地毯式搜尋，經過約1小時耐心尋找，兩人終於在牙醫診所外的馬路邊發現一條金項鍊靜靜躺在地上，確認正是鄧女遺失，她當場喜極而泣，頻頻向員警道謝，直說這條項鍊承載著與阿姨間的珍貴回憶，如今失而復得就像找回一段珍貴情感。

珍貴回憶失而復得，女大生高興的與員警合影。（民眾提供）

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