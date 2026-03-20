台灣祭倒數！墾丁訂房 恆警邀百業者築「安全牆」護觀光

恆警邀百家業者築音樂祭「安全牆」護觀光。（記者蔡宗憲攝）

全台樂迷期待的年度音樂盛事「台灣祭」，即將於4月3日至5日在墾丁大灣遊憩區熱力開唱！隨著活動進入倒數，墾丁地區飯店及民宿訂房率已逼近滿房，預計屆時將有數十萬湧入半島。為確保這場音樂饗宴不因治安問題變調，恆春警分局特別於19日邀集上百家飯店、民宿業者召開治安會議，共同簽署「反毒制暴公約」，宣示守護國境之南觀光門面的決心。

今年的「台灣祭」適逢清明連假，加上強大演出陣容，恆春半島旅遊熱度攀升至最高點。根據在地旅遊業者觀察，核心區域的訂房早在一個月前就已完售，甚至外圍的車城、滿州也一房難求。面對即將到來的觀光人潮，恆春警分局不敢掉以輕心，19日上午10時在分局三樓禮堂舉辦「飯店民宿預防犯罪宣導暨社區治安會議」，由分局長郭懷澤主持，吸引大批業者與地方民代踴躍出席。

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會中除了傳統治安宣導，警方特別點名近年盛行的「包棟民宿」與「隱密VILLA」。由於這類房型具有高度隱私性，過往曾發現有不法份子利用此特性舉辦電音毒趴。恆春分局偵查隊現場提供多種新興毒品的模擬樣品，教導業者如何透過住客神情、房內異味（如K他命燃燒味）及異常出入狀況，辨別潛在的非法行為。

「觀光成功，治安必須是後盾！」恆春分局長郭懷澤強調，業者是警方的第一線眼線，透過通報機制，能有效將毒品與鬥毆事件阻絕於門外。會後，包含屏東縣政府交旅處、衛生局、消防局代表與業者們，共同在公約上簽名，宣誓「毒品零容忍、暴力必嚴辦」。不少出席業者表示，台灣祭帶來的商機是地方盛事，大家都很珍惜好不容易建立的觀光品牌，絕對不希望毒品或暴力事件抹黑墾丁。

郭懷澤表示，台灣祭是屏東縣政府與地方共同打造的音樂名片，恆春警方對安全維護工作不遺餘力。活動期間將強化大灣場域周邊巡邏，並針對交通疏導、防詐、防毒採取最高規格部署，要讓全國樂迷在享受南台灣熱情的同時，也能感受到最安全的旅遊環境，創造恆春半島治安與觀光的雙贏局面。

台灣祭倒數！墾丁訂房熱爆 恆警邀百家業者築「安全牆」護觀光。（記者蔡宗憲攝）

台灣祭倒數！墾丁訂房熱爆 恆警邀百家業者築「安全牆」護觀光。（記者蔡宗憲攝）

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