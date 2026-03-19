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    首頁 > 社會

    屋內拍到妻與小王啪啪 綠帽夫反挨告判刑

    2026/03/19 08:46 記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導
    陳姓公務員2023年間在家中電視機、走道架設監視錄影設備，竟拍到妻子與友人在客廳進行性行為的影像。（情境照）

    陳姓公務員2023年間在家中電視機、走道架設監視錄影設備，竟拍到妻子與友人在客廳進行性行為的影像。（情境照）

    在台北市服務的一名陳姓公務員，2023年間在家中電視機、走道架設監視錄影設備，竟拍到妻子與友人在客廳進行性行為的影像。前年1月，陳男拿該影像向妻子與其友人提告求償。陳妻得知後，認為丈夫行為已觸犯個人隱私，也對他提出告訴並求償。新北地方法院審理後，認定陳男觸犯無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

    檢警調查，陳姓公務員與妻子案發時同住在新北市板橋區，直至前年兩人才調解離婚。在兩人婚姻關係持續期間，陳男於2023年8月起至同年的9月止，在家中電視機及房間走道架設監視錄影設備，拍下妻子與他人發生性行為的影像。

    2024年1月下旬，陳男對妻子與外遇對象提告求償，陳妻方知被丈夫拍下許多性影像，憤而對其提告。

    陳男提告求償要求妻子與外遇對象賠償150萬元，但民事庭法官審理後認為，夫妻二人間早有簽下和解書，承諾均不得再干預彼此之交往行為，因此駁回陳男之訴。

    而陳男偷拍妻子與其友人4次性影像部分，法官審理後認為，陳男未經前妻同意恣意竊錄其性影像，已經侵犯他人隱私權；考量他無前科，尚有母親、未成年子女需照顧，且坦承犯行也表達願與對方和解意願，依觸犯無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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