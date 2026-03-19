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    首頁 > 社會

    台74離奇車禍！貨車擦撞肇逃BMW尾隨 自撞又追撞3傷送醫

    2026/03/19 08:48 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓男子今天凌晨駕駛小貨車自撞台74線匝道護欄，後方因擦撞尾隨的羅姓男子反應不及追撞，兩車都撞爛。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓男子今天凌晨駕駛小貨車自撞台74線匝道護欄，後方因擦撞尾隨的羅姓男子反應不及追撞，兩車都撞爛。（記者陳建志翻攝）

    台中駕駛小貨車的陳姓男子（35歲）今天凌晨在台74線快速公路和駕駛BMW自小客車的羅姓男子（57歲）發生擦撞，陳男沒停車持續行駛，羅男在後尾隨，沒想到陳男行經靠近內新橋的大里一下匝道時，卻自撞護欄，在後方的羅男反應不及追撞貨車車尾，造成陳男、羅男還有車上的陳姓女乘客都受傷送醫，所幸都沒有生命危險，羅男沒有酒駕，陳男則要抽血檢驗，詳細肇事經過和責任警方將進一步釐清。

    這起離奇車禍發生在今天凌晨1點左右，當時陳姓男子（35歲）駕駛自小貨車沿台74線往太平方向行駛，卻不慎與駕駛BMW自小客車的羅姓男子（57歲）發生擦撞，陳男沒停車持續行駛，羅男見狀在後尾隨。

    沒想到陳男行經靠近內新橋的大里一下匝道時，卻在匝道口因不明原因自撞護欄，在後方的羅男反應不及，直接撞上貨車的車尾，小貨車的車頭撞爛卡在護欄，BMW的左側車頭和車身也都撞爛，陳男、羅男，還有羅男車上的陳姓女乘客都受傷送醫。

    羅男經酒測沒有酒精反應，陳男報請台中地檢署檢察官核發血液檢測鑑定許可書，詳細肇事原因和責任，將送交通警察大隊分析研判釐清。

    羅姓男子的BMW自小客車，左側車頭和車身都撞爛。（記者陳建志翻攝）

    羅姓男子的BMW自小客車，左側車頭和車身都撞爛。（記者陳建志翻攝）

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