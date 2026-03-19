無照又毒駕！高雄男開車自撞飲料店 先吞18萬罰單

白色休旅車自撞飲料路騎樓，肇事駕駛無照又毒品陽性反應。（民眾提供）

高雄市苓雅區武廟路與國治路口今（19）日凌晨1點多發生自撞車禍，肇事駕駛李男（35歲）開車至路口時，突然偏移車道撞向1家飲料店騎樓的柱子，當時正好有路人行經斑馬線，幸未被波及，李男受傷送醫，但被驗出有二級毒品反應，涉嫌毒駕，且為無照駕駛。

從監視器畫面發現，當時路口有1名行人正要穿越斑馬線，李男駕駛的白色休旅車原本就有點左偏右晃的行駛至路口，路人才通過不久，休旅車就突然加速衝向飲料店，幸好撞及騎樓柱子後就停住，也沒波及路人。

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苓雅分局福德所指出，今日凌晨1點13分接獲通報車禍，員警到場了解，為李男開車沿武廟路往西行駛，於武廟路與國治路口因操控不慎自撞路邊柱子致肇事。李男身體有多處擦挫傷，送醫治療，意識清楚無大礙。

警方表示，李男無酒駕，但為無照駕駛，實施唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪，移請高雄地方檢察署偵辦。另交通違規舉發毒駕、無照駕駛，合計最高罰鍰為18萬元，當場移置保管車輛，吊扣汽車牌照2年並吊扣駕照1年至2年。

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飲料店柱子和休旅車頭損毀。（民眾提供）

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