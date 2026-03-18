女子掌摑律師公會理事長 他怒批台中地院不作為：若法官被打會同標準？

全國律師聯合會副理事長蔡順雄。（記者楊心慧攝）

台中一名46歲林姓女子，因涉傷害3名女律師案昨開庭，台中律師公會到場聲援，未料開庭前，林女竟在走廊掌摑理事長吳中和。全國律師聯合會今號召律師到司法院抗議，副理事長蔡順雄怒批，若今天被打的是法院內的法官、檢察官，會用相同標準嗎？任何人依經驗法則都知道，打那麼大的一個巴掌一定會受傷，這不是現行犯，那什麼叫現行犯？

全國律師聯合會理事長李玲玲、副理事長蔡順雄、秘書長林俊宏、吳中和，以及多名律師，今天中午到司法院抗議，最後由李玲玲交給司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞聲明書。

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蔡順雄指出，台中地院的聲明，完全將事實扭曲，引用法條也是採切割的方式，稱非現行犯，若今天被打的是法院內的法官、檢察官，會用相同標準嗎？法官、檢察官要去驗傷，法警才要受理、當作現行犯處理嗎？打那麼大的一個巴掌，任何人依經驗法則都知道這一定會有受傷，這不是現行犯，那什麼叫現行犯？這是第一點我們無法接受的理由。

蔡順雄說，律師長久以來在執行業務裡面，被當事人恐嚇、怒罵，都已經司空見慣，幾年前還有律師同道，因為開庭家事案件，在車道上還被當事人撞死，對於律師職業的人身安全，司法院向來可能都有提醒，但是我們認為做得不夠。

「不能只有在要懲戒律師、處罰律師時，才說你們是司法一環！」蔡順雄無奈表示，當律師需要保護時，結果卻不再是司法一環了，律師就變成一般老百姓，法官在法院裡面有專屬通道，有法警保護相當的人身安全；律師卻是自己承受所有的風險。

針對吳中和遭女子掌摑事件，蔡順雄認為，此事大家都無法忍受，這一巴掌等於是打在所有律師的臉上，因此今天下午2時全國律師聯合會以及各地公會的理事長，將聯袂拜會司法院代理院長謝銘洋，表達律師對這件事情高度的重視跟抗議。

蔡順雄強調，醫院的暴力事件，讓大家對於醫療人員在執行業務中的風險有所了解，且有加重醫療法的規範，律師執行業務要不要有特別的法律保障？當然很多律師也不見得同意，但我們懇請將來所有司法系統，對於律師執行業務受傷時，至少在情節跟量刑上，要考慮到律師執行業務，並非為了個人生活、養家糊口，而是為了整個司法體系的運作。

全國律師聯合會理事長李玲玲、副理事長蔡順雄、秘書長林俊宏、吳中和，以及多名律師，今天中午到司法院抗議。（記者楊心慧攝）

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