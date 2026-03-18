假美女交友詐騙集團遭瓦解 11人起訴、8主嫌羈押

新竹地檢署檢察官指揮桃園市警方，瓦解以「假美女交友」為手法的愛情詐騙集團，查扣手機等相關證物。（新竹地檢署提供）

吳姓男子等為首組成、以「假美女交友」為手法的愛情詐騙集團，在社群平台建立大量假女性帳號，張貼美女照片、抽獎訊息等內容吸引網友關注，一步步誘導被害人上勾，不僅招募未成年人入團，組織更擴大至中國等海外；新竹地檢署檢察官李昕諭指揮桃園市警察局大園分局，經長期搜證後成功瓦解，共查獲吳男等11名涉案成員，並依法提起公訴，其中8名主嫌經法院羈押獲准。

新竹地檢署表示，因應行政院「五打七安」政策，持續強力打擊詐欺犯罪。本案檢警共分3波行動，於新竹、苗栗及台中等地執行搜索，查緝據點5處，拘提9人到案，並陸續緝獲其餘成員。主嫌吳男等8人經法院裁定羈押獲准，並查扣手機35支、筆電3台、平板及桌機各1台、監視器設備、帳冊、金融卡及作案用車輛2輛等證物。全案依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法及個資法等罪嫌移送審理。

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檢方指出，該詐騙集團自2025年5月間開始運作，由吳姓主嫌等人發起，在新竹縣新豐鄉租屋設立機房。成員之間事先約定分潤機制，以確保長期運作與牟利。集團內部分工細密，主嫌負責整體運作與對外聯繫；另有成員負責設計詐騙流程與話術、提供設備與後勤支援；也有人員駐點中國廣西地區等海外，負責後續詐騙操作。

該集團以社群平台為主要工具，在Instagram、Threads及X等平台大量建立假女性帳號，張貼美女照片或帶有誘惑性的內容吸引關注，待累積粉絲後即私訊被害人，以交友、見面或中獎為由，誘使對方支付「入群費」或「會員費」。

為提高成功率，該集團不僅由男性假扮女性，甚至招募未成年少女參與對話或接聽電話，營造真實交友情境，降低被害人戒心。當被害人付款後，即轉由境外客服接手，進一步誘導其進行儲值或虛擬貨幣交易，持續詐取金錢。

更嚴重的是，部分成員利用交友過程取得被害人信任後，誘使其提供私密影像，再以散布影像為由進行勒索；若被害人拒絕配合，甚至將影像加工後上傳網路，嚴重侵害個人隱私與名譽。

檢方審酌犯行情節，認為主要被告分工明確、犯罪持續且影響層面廣，已對社會秩序與民眾財產安全造成重大危害，依法對核心成員吳男等人建請處以4年以上至8年以上不等有期徒刑，並併科罰金，其餘成員也依涉案程度求處相應刑責。

檢方提醒民眾，近年詐騙集團常利用社群平台進行愛情詐騙，手法日益精緻，切勿輕信網路上來路不明的交友邀約。同時也呼籲青少年及家長注意，詐騙集團常以高薪打工為誘因吸收年輕人，一旦涉入恐須負刑事責任，對未來造成重大影響。若發現疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線求證。

檢警查扣手機35支、筆電3台、平板及桌機各1台、監視器設備、帳冊、金融卡及作案用車輛2輛等證物。（新竹地檢署提供）

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