灌膠惡鄰錯在先 鄰居投書公司反賠錢

高雄鄭姓男子用膠水封住鄰居家門鎖，被鄰居發函到公司指控他是「惡鄰居」。示意圖（資料照）

鄭男因噪音問題與樓上鄰居楊女、蔡女長期不睦，曾憤而對鄰居門鎖灌膠遭判刑，楊、蔡兩女事後竟連環發信至鄭男任職公司，駡他是「惡鄰居」並要求公司懲處，法官認為，鄰里糾紛屬於「私德」，與公共利益無涉，判處兩女須分別賠償5萬元與6萬元。

判決指出，鄭男因不滿樓上鄰居長期噪音干擾，曾於2024年間對鄰居鑰匙孔灌膠，被依毀損罪判拘役15日定讞。然而，楊女與蔡女在偵查期間，因不滿鄭男拒絕道歉，隨即展開「職場反擊」，分別寄發電子郵件給鄭男的主管，信中痛批鄭男「道德素養低下」、「是大樓頭痛人物」，蔡女甚至在網路平台Dcard匿名揭露鄭男的工作地點。

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鄭男不滿，指控兩女發黑函導致他在職場遭到排擠並被公司資遣，精神壓力巨大，向兩女索賠30萬元。高雄地方法院審理時，兩女辯稱「說的都是事實」，且鄭男也被起訴、判刑。

但法官認為，鄭男的灌膠行為固然非理性，但本質上是「私人領域的生活習性與修養」，與他在職場的職務內容、公司營運或消費者權益毫無關聯，即便言論屬實，若僅涉及私德而與公共利益無關，仍會構成侵權。

法官強調，兩女寄信給公司主管，明顯可預見會讓鄭男在職場受辱、遭受負面評價，非言論自由的保障範圍，因此判定楊女賠償5萬元、蔡女賠償6萬元，可上訴。

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