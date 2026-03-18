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    首頁 > 社會

    噁！男子在眼藥水瓶內裝精液 馬路上噴灑正妹腰部

    2026/03/18 10:04 記者吳昇儒／新北報導
    新北地院近日審結，認定張男觸犯公然侮辱罪，處拘役30日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    新北地院近日審結，認定張男觸犯公然侮辱罪，處拘役30日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    男子張永宏於去年7月15日晚間將自己的精液裝在眼藥水瓶內，行經新北市三重區中央北路前，見一名正妹從身旁走過，趁其未注意將精液潑灑到女子腰部，得逞後迅速逃離。被害女子事後發現腰部有疑似精液液體，報警處理。警方調閱監視器，鎖定張男約談到案。新北地院近日審結，認定張男觸犯公然侮辱罪，處拘役30日，得易科罰金。

    檢警調查，張男於案發前先將自己的精液裝進眼藥水瓶內，案發當下鎖定目標後，在路上對被害女子下手，並迅速逃離現場。警方獲報後，對液體進行採證，確認為男子的精液，調閱監視器畫面鎖定張男後，約談他到案說明。

    警方認為，張男當街噴灑自身精液的行為，已涉犯公然侮辱罪及性騷擾罪，依法將他移送法辦。

    檢察官偵訊後，認為性騷擾罪是乘被害人不及抗拒且違反意願的情形下，對性或性別有關的親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處等行為，主要是騷擾觸摸對象。雖然張男將精液潑灑在被害女子腰部，並未直接接觸其身體部位，因此認定與性騷擾防治法構成要件未盡相符，故依涉犯公然侮辱罪將張男起訴。

    法官審理後，認為張男與被害人互不相識，竟用潑灑精液手段，造成對方感到噁心、受辱，身心受有損害；考量他坦承犯行，卻未彌補所造成損害及其家境、等狀況智識程度等狀況，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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