綁架同鄉勒贖1.5億越南盾竟撕票埋屍 狠毒情侶下場曝

越南男子黎文樂夥女友阮氏等五名共犯綁架同鄉武姓男子勒贖一．五億越南盾後還撕票埋屍，台南高分院十八日判駁回上訴，五名被告刑度維持一審原判決。（資料照，記者王俊忠攝）

越南逃逸移工黎文樂不滿同鄉武姓男子與其阮氏女友聯繫，2024年3月與阮女共謀找來同夥擄走武男囚禁在雲林工寮，向武的家人勒贖1.5億越南盾，得手後還想勒索更多錢遭拒，黎男等人竟撕票埋屍，高等法院台南分院今天對主嫌黎男情侶檔等5名被告駁回上訴。

去年一審判決，雲林地院依擄人勒贖致死罪對黎文樂判刑13年6月、阮女13年、武維孫德12年10月、黃仕世12年4月、許宣勇7年10月。黎男與許男另涉不正方法從提款機取財，各判4月、3月徒刑。今天二審駁回上訴、維持一審原判決；但還可上訴。

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一審判決指出，阮氏藍香（36歲）與黎文樂（32歲）為男女朋友，同是越南逃逸移工，阮女在網路結識同鄉武姓男子（24歲），黎男得知武男聯絡阮女、心生不滿，2024年3月6日與阮女謀議，由阮女將武男騙到雲林斗六市，再由黎男找來同夥越南籍武維孫德、台籍許宣勇把武男押到雲林四湖鄉囚禁。

武男試圖抵抗，遭許男持刀刺傷肩膀、大腿及武維孫德動手打傷。黎男等人透過視訊向武男父親勒贖1.5億越南盾（折合約台幣17.1萬元），武父不忍兒子受苦、匯款付出贖金。

不料，黎男等人取得贖款後未釋放武男，又把武押到雲林褒忠鄉某汽車旅館囚禁，與另名越南同夥黃仕世輪流看管，再以需收取武男移民署罰款、抵押護照、機票等費用，向武父索取更多錢，但武父以兒子是合法移工為由拒絕支付。

3月9日凌晨，武男利用上廁所機會大聲喊叫，黎男等人壓制武男的手、腳、頭、脖子，以毛巾、衛生紙塞入武嘴巴，並以膠帶封住武的眼、口、鼻。天亮後發現武男已窒息死亡，黎男等共犯討論後將武男屍體裝進大行李箱，載往褒忠鄉1處台糖甘蔗園挖洞埋屍。

黎文樂事後支付阮女13000元、黃仕世5000元、許宣勇20000元報酬；並將武維孫德報酬以轉帳方式匯出2千萬越南盾（約台幣2.2萬元）給武維的家人。

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