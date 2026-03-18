涉茗香園306億洗錢案 兩幹部回國投案 檢求處7徒刑

豪杰公司印度部門主管涂明宏。（資料照）

茗香園冰室負責人羅以翔創立於2020年「豪杰公司」並架設HERO PAY支付系統，4年多來協助中、日、印度等國博弈網站洗錢，金額高達306億元。檢警偵辦後，近日將羅男等起訴。另逃往日本的幹部徐俊威、涂明宏，得知主嫌被起訴後，具狀表示要面對司法回國，但仍未積極配合。台北地檢署今追加起訴二人，並求處7年不等徒刑。

檢警調查，羅男於2020年取得支付平台系統原始碼後，以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設「HERO PAY」第三方支付系統，大量招募技術、財務人員與員工，介接中國、日本、印度等地的非法博弈網站，隨後以豪杰公司當作水房，協助博弈網站洗錢。

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偵辦人員追查發現，賭客透過博弈網站入金後，款項經由第三方支付、人頭帳戶收款，再由跑分員匯集至虛擬貨幣錢包或指定帳戶，完成層層轉換後回傳上分訊息，以此製造金流斷點、規避查緝，並自二〇二一年七月至二〇二五年九月間，累計洗錢金額達三〇六億九四八九萬餘元。其中光是主嫌羅以翔的不法所得，就高達3億餘元。

檢警搜豪杰公司時，39歲幹部徐俊威與44歲的涂明宏趕緊搭機逃往日本，最終見主嫌等人已被起訴，方具狀表示要回國面對司法，才搭機返國。

偵辦人員查出，徐俊威是豪杰公司股東，負責利用其手中人脈，幫忙媒介中國博弈產業客戶與洗錢機房上游，從中獲利高達2173萬餘元；涂明宏是豪杰公司創辦元老之一，負責中國、印度地區的洗錢轉帳業務，並收取印度20%獲利分潤。

檢察官偵訊後，認為徐男雖稱要面對司法，卻在返國前將手機丟棄，並刪除通訊軟體帳號及記錄，改以空白手機交付檢警偵查，顯無悔意；而涂男也將原先手機丟棄，惟考量其坦承犯行，故依違反洗錢防制法將兩人起訴，並分別對徐、涂二人求處7年、6年6月徒刑。

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