9.27億保證金換股權！遠航前董座張綱維遭控「假債務真執行」 這原因脫身

遠東航空前董事長張綱維（左）因涉掏空遠航36億，一審重判仍在押中。（資料照）

遠東航空前董事長張綱維2017至2021年間，因商業合作糾紛將旗下遠向建設股權轉讓給王陸雄，用以抵償9.27億元保證金。不過，王陸雄事後控訴張綱維及女友范璧如等人明知遠向不欠樺福、樺貳兩家公司債務，卻以欠債名義開立本票，兩家公司再向法院聲請強制執行，造成其重大損失，涉嫌涉犯詐欺得利、偽造文書罪。台北地檢署偵查後認為罪嫌不足，處分不起訴。

王陸雄主張，2017年間雙方因商業合作案，他陸續交付給張綱維9.27億元保證金。合作關係生變後，張綱維因無力償還，提議將遠向建設全部股權轉讓給王陸雄，以抵償保證金。

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2020年1月5日，王陸雄與張綱維簽訂遠向公司股份轉讓合約書，並被張告知遠向僅欠台灣中小企銀土地開發融資款。然而，王經查閱財報後發現，遠向仍欠樺福、樺貳兩家公司款項，進而張綱維當下假意製作兩家公司「債務免除通知書」，並塗銷支票存根。

王陸雄稱，張綱維等人明知遠向已無欠債，卻於2022年5、6月，以兩家公司名義持不實本票，向台北地方法院聲請裁定，使法院對遠向強制執行，造成其重大損失。王陸雄認為涉案人包括張綱維、張的母親、樺福負責人許慧娟、張女友兼遠向董事范璧如，以及樺貳負責人王婉容等4人。

張綱維表示，簽約前王陸雄已派專人查帳並審閱財報，股份轉讓合約及相關文件亦由王陸雄準備，根據雙方協議，王陸雄取得遠向公司所有權後，扣除抵償保證金，還有淡水區小坪頂開發案資產可分潤，遠向公司位於中山北路的不動產也應移轉給王陸雄指定人。

張綱維說，免除債務的本票原本由他保管，作為日後王陸雄履行協議的擔保，依商業慣例，免除債務時需取回本票，本案未取回本票，是因轉為履約擔保。後因王陸雄未履行分潤義務，造成損失，才因此使用本票向法院聲請裁定，以保障自身權益。

檢方偵查認為，股份轉讓及債務免除文件均由王陸雄一方準備，簽約前已派人查帳，難以認定張綱維等人有使用詐術誘簽。此外，張綱維持有合法本票向法院聲請裁定，亦無登載不實，因此4人罪嫌不足，處分不起訴。

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