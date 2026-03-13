為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市六龜山區發生竹林火警 起火原因調查中

    2026/03/13 06:33 記者陳文嬋／高雄報導
    高市六龜山區發生竹林火警 ，起火原因調查中。（民眾提供）

    高雄市六龜山區發生竹林火警，消防局部署9台高壓噴霧消防車，更出動2架無人機空中觀測，掌握火點後撲滅火勢，起火原因鑑識調查中。

    消防局昨接獲民眾報案，六龜區羅漢段115地號附近山林火警，出動20車40人及義消10人前往搶救，局長王志平也到場督導；林保署屏東分署六龜工作站也動員26人投入救火。

    消防局因應山坡地地形，現場除部署9台高壓噴霧消防車，更出動2架無人機進行空中觀測，精準掌握火點位置，在消防局與林保署協力搶救下，火勢已順利撲滅。

    現場主要燃燒物為國有林班地內雜草及竹林，受災面積約3公頃；詳細起火原因由火災調查人員進一步鑑識調查中。

    消防局表示，儘管大火已熄滅，為確保環境安全，並防止殘火受風勢影響復燃，仍指派六龜分隊消防人車，配合林保署六龜工作站2名森林護管員留守現場，執行警戒與監控工作。

    消防局呼籲民眾山區氣候乾燥，務必注意用火安全，勿隨意引火燃燒，共同守護山林資源。

